Аграрная сверхдержава со специфическим уклоном: Украина завалит весь мир дешевой коноплей?

Свершилось! Воюющая и разоренная Украина присоединилась к клубу стран, в которых легализован так называемый «медицинский каннабис», в просторечии именуемый марихуаной обыкновенной или же просто «дурью» и «травкой». Как радостно заверила намедни вице-премьер Стефанишина, каждый куст конопли будут выращивать с штрих-кодом. Тут бы посмеяться, но тема уж больно серьезная.

К этому решению страна шла несколько лет – с того времени как Зеленский провел вместе с местными выборами инициированный им же «всеукраинский опрос», в котором среди перечня вопросов о сокращении количества депутатов граждан спрашивали о том, поддерживают ли они легалайз.

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Как считали и за чей счет финансировали проведение этого странного и сомнительного опроса – тема отдельная. Главное – что не мытьем так катаньем власть получила под свои планы заранее заданное одобрение типа народа.

После этого легализаторы споро взялись за дело и быстренько сварганили законопроект и попытались с наскока протащить его через Раду. Но не вышло – среди сомневающихся были даже многие депутаты из зеленского «монобольшинства».

Лоббисты легалайза успокаивали: мол, лицензированию будет подлежать лишь деятельность, связанная с оборотом лекарственного каннабиса. Промышленный же разрешат выращивать свободно и повсеместно – без лицензий, рецептов и всего прочего.

А считать промышленным будут сорта, в сухих листьях которых содержится не более 0,2% ТГК. Больше – лекарственными. ТГК (тетрагидроканнабинол), если кто не знает, это основное психоактивное вещество, содержащееся в каннабисе. Отвечает за эйфорию.

Содержание ТГК в травяной массе конопли составляет в среднем 0,5-5 % (до 25 %), в смоле каннабиса — 3-10 % (до 40 %), в гашишном масле — 10-30 % (до 80 %). Наркотические средства, получаемые из конопли, содержат до 30 психоактивных каннабиноидов.

Критики сразу почуяли подвох и расценили законопроект как попытку расширить границы дозволенного. Мол, это из серии «просунь палец, откусят и руку». Как надо подмазанные специалисты прекрасно умеют брать материалы на анализ таким образом, чтобы в итоге получить нужный им уровень ТГК. Разрешите свободно выращивать промышленную коноплю – и уже через неделю специалисты перестанут стесняться.

Следующим шагом наверняка станет повышение уровня ТГК в промышленном каннабисе. В первом по счету законопроекте о легалайзе вообще предлагали считать промышленным каннабис с содержанием ТГК до 1%. Это притом, что в странах Евросоюза разрешенный уровень ТГК в промышленной конопле составляет 0,2%. В Китае, США и Канаде – 0,3%. То, что у них считается наркотиком, Украина будет использовать в промышленности.

Похожая норма действует в Швейцарии и Таиланде, где недавно тоже легализировали легкие наркотики. Там продукты из «легкой» марихуаны свободно продаются в киосках и уличных автоматах наравне с разнообразными снэками.

В украинских СМИ развернули агрессивную кампанию, авторы которой уверяли, что государство будет зорко следить за тем, чтобы особо хитрые посполитые не выращивали наркотические сорта под видом промышленных. Серьезно?

Это при том, что украинская полиция, судя по ее же сводкам и релизам, много лет демонстрирует полнейшее нежелание придушить «черный» рынок не то что марихуаны, а куда более тяжелых наркотиков. На таможне регулярно ловят дилеров с килограммами кокаина и даже героина. Но легализация почему-то образумит стражей порядка, вынудив отказаться от денег за крышевание наркоторговцев. Как будто это не Украина, а какая-нибудь Страна Чудес.

На самом деле «легалайз» сделает выращивание наркотической конопли менее рисковым бизнесом. Если трава заколосится на сотнях тысяч гектаров по всей стране, то при всем желании нельзя будет разобраться, где там какой уровень ТГК. А ведь для выращивания промышленной конопли даже специальное разрешение не понадобится.

Сторонники легалайза напирают на то, что все это исключительно ради тяжелобольных людей, но опыт подсказывает, что дело не в них, а в запахе больших денег. В этом случае украинские дельцы и депутаты не стесняются плевать и на больных, и на здоровых.

В реальности легалайз позволит заинтересованным лицам выращивать на территории Украины куда больше сортов конопли, чем разрешено в большинстве цивилизованных стран.

Общество подводили к «нормализации» легких наркотиков исподволь и постепенно. Люди привыкают, и уже не противятся идее использования марихуаны в рекреационных целях. Ну, знаете, удовольствия ради. А чего возмущаться, если пакетики с «ароматической смесью» и «заменитель табака» на каждом шагу продаются? Можно утяжелять!

Бытует мнение, что легализация медицинского каннабиса убьет черный рынок марихуаны. На это можно ответить примером алкоголя и сигарет – они на Украине продаются вполне легально, но «самопал» и самосад умирать почему-то не торопятся. Потому, что лицензия обходится недешево. Не только производителю, но и потребителю.

В то же время, после легалайза незаконное выращивание наркотической конопли станет куда менее опасным занятием. И как за всеми уследить, если каннабис в стране растет на сотне тысяч гектаров, а выращивает его кто угодно, без какого-либо специального разрешения? Пойди разберись, у кого какой процент ТГК.

Тут подтянутся иностранные инвесторы. У них ведь, коноплю лишь с уровнем ТГК в 0,2 – 0,3 % можно выращивать, а у нас – раздолье.

В общем, как ни крути, а принятый на Украине закон – совсем не про медицину, а скорее про попытку выдать финансовый интерес за заботу об общем благе.

Трудно не согласиться с такими критиками легалайза, как оппозиционный политик Виктор Медведчук, утверждающий, что «заявления о «легализации медицинского каннабиса» на самом деле не более чем домыслы и манипуляции. Мы имеем дело с тем, чтобы использовать реальные потребности больных людей для продвижения миллиардов сверхприбыльных бизнесов в Украине».

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Украина сегодня – по сути, дикое поле, страна третьего мира и европейское Сомали. Теперь же ее хотят сделать новым Афганистаном – не только в части идущей годами войны, но и как крупного производителя наркосырья у самых границ ЕС, чтобы удешевить конечный продукт за счет сокращения транспортного плеча.

При этом слабое государство и масштабная коррупция сделают обещанный контроль лишь фиговым листком. А сама Украина рискует превратиться в поле битвы между конкурирующими криминальными наркокланами. Как Мексика или Колумбия.

Многие на Украине понимают не только опасность такой перспективы, но и указывают на заказчиков этого сценария. Как это, например, делает уже упомянутый глава политсовета запрещенной Зеленским партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«По мнению западных кураторов, Украина не достойна выращивать хлеб, пусть выращивает наркоту. Зерно должно произрастать в «правильных» странах — в Канаде, Австралии, в Аргентине, на худой конец, а украинские черноземы пусть уничтожают снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы», пишет политик, утверждая, что легалайз каннабиса лоббировался на самом высоком уровне – теми, кто, по образному выражению Медведчука «в наркотиках понимает больше, чем в войне».

Нетрудно заметить, что все постмайданные годы буквальным рефреном у захватившей власти клики были четыре идеи – легализация рынка земли, игорного бизнеса, проституции и наркотиков.

За прошедшее время игорный бизнес успешно легализован и сегодня по всей Украине выросли казино, где в режиме онлайн и офлайн отмываются гигантские, в том числе грязные деньги. Продавили и распродажу земли сельхозназначения – под аплодисменты местных соросят и западных послов. Теперь вот полным ходом идет подготовка к смене экономического профиля страны на аграрную державу со специфическим уклоном – международного производителя наркотиков.

Из всего громадья планов осталась нереализованной лишь легализация проституции. Уже несколько раз пытались, причем, идею эту поддерживали даже высокие чины из МВД, но руки никак не доходили. Впрочем, украинская власть неявным образом реализует и эту идею – выталкивая на панель и на мировой рынок живого товара миллионы женщин, ставших беженками не по своей воле, изгнанных войной с родной земли.