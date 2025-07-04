«Аграрная сверхдержава» стала главным покупателем картошки у Польши

Михаил Рябов.  
04.07.2025 12:27
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, ЕС, Молдова, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Украина, которой западные чиновники рисовали будущее «житницы Европы» после разрыва с Россией, оказалась крупнейшим покупателем картофеля у Польши по итогам первого квартала текущего года.

Об этом сообщает польский портал Warzywa.Pl, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, которой западные чиновники рисовали будущее «житницы Европы» после разрыва с Россией, оказалась крупнейшим...

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«Крупнейшим получателем польского картофеля в период с января по апрель стала Украина. Наши восточные соседи закупили в общей сложности 38,32 тыс. тонн продукции у польских фермерских хозяйств. Это обусловлено, прежде всего, дефицитом на местном рынке, а также ценами, которые поднялись до сравнительно высокого уровня», – говорится в публикации.

Второе место заняла Румыния, импортировавшая 10,06 тыс. тонн польской картошки.

Замыкает «пьедестал» Молдова, купившая у поляков 7,80 тыс. тонн. Эта бывшая советская республика до прихода к власти режима румынки-лесбиянки Майи Санду и разрыва сотрудничества с Москвой не импортировала аграрную продукцию, а экспортировала в Россию.

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