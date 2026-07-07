«Аграрной сверхдержаве» не суждено выиграть войну у индустриальной – киевский политтехнолог
Украине можно не мечтать о развитии военно-промышленного комплекса, если наука финансируется ниже уровня беднейших стран.
Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт говорит, что все предыдущие годы Украину гнали в направлении «аграрной сверхдержавы».
«Но аграрная сверхдержава никогда ни у кого войн не выигрывала, а тем более у индустриальных государств», – сказал Золотарев.
Он говорит, что украинцев пытаются убедить в переломе на фоне уничтожения ВПК за годы независимости, до которой в республике находилось порядка четверти оборонной промышленности СССР.
При этом эксперт подчеркнул, что любой ВПК «ничто без науки», напомнив, как в Аргентину после Второй мировой войны переманивали немецких разработчиков, которые так толком ничего и не создали там при отсутствии научной базы.
«Если у нас финансирование науки на уровне ниже, чем в африканских странах, какого результата ожидаете? Что приедет перекрасившийся в еврея гражданин Штилерман и создаст нам на ровном месте баллистику и крылатые ракеты? Да, «Фламинго», но как и предупреждали люди, знающие, что такое ракетная техника, слишком большой КПД, то есть слишком удобная мишень для ПВО – первая прилетала, а потом все остальные пять благополучно были сбиты», – заявил Золотарев.
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