«Аграрной сверхдержаве» не суждено выиграть войну у индустриальной – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
07.07.2026 19:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине можно не мечтать о развитии военно-промышленного комплекса, если наука финансируется ниже уровня беднейших стран.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине можно не мечтать о развитии военно-промышленного комплекса, если наука финансируется ниже уровня беднейших...

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Эксперт говорит, что все предыдущие годы Украину гнали в направлении «аграрной сверхдержавы».

«Но аграрная сверхдержава никогда ни у кого войн не выигрывала, а тем более у индустриальных государств», – сказал Золотарев.

Он говорит, что украинцев пытаются убедить в переломе на фоне уничтожения ВПК за годы независимости, до которой в республике находилось порядка четверти оборонной промышленности СССР.

При этом эксперт подчеркнул, что любой ВПК «ничто без науки», напомнив, как в Аргентину после Второй мировой войны переманивали немецких разработчиков, которые так толком ничего и не создали там при отсутствии научной базы.

«Если у нас финансирование науки на уровне ниже, чем в африканских странах, какого результата ожидаете? Что приедет перекрасившийся в еврея гражданин Штилерман и создаст нам на ровном месте баллистику и крылатые ракеты? Да, «Фламинго», но как и предупреждали люди, знающие, что такое ракетная техника, слишком большой КПД, то есть слишком удобная мишень для ПВО – первая прилетала, а потом все остальные пять благополучно были сбиты», – заявил Золотарев.

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