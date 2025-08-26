«Аграрной сверхдержавы» не вышло: Будет поставщик наёмников, проституток и мафиозное гнездо

Максим Столяров.  
26.08.2025 08:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 564
 
Дзен, Политика, Украина


Украина вместо обещанных американцами перспектив «Аграрной державы» превратится в главного поставщика наёмников, проституток и гнездо мафии, чьи щупальца опутают всю Европу.

Такой прогноз на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», озвучил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще до начала конфликта Украина была обрубком с отрицательным платежным балансом… Нынешняя ситуация – кто-то получит [после войны] окровавленный обрубок, дикобраза, у которого все иголки вовнутрь. Это будущее «Дикое поле», на котором будет в лучшем случае какая-то организация а-ля «Запорожская сечь», которая будет продавать услуги ветеранов ВСУ по всему миру. Основная статья экспорта наряду с тем, который сейчас есть по женской части», – сказал Анпилогов.

«Это и есть то будущее, от которого европейцы хотели бы отвертеться, но оно уже их. «Вместе невозможно и врозь никак, если мы сами создали такого дикобраза, который нас же и сожрёт».

А мы прекрасно понимаем, что завтра это будет этническая украинская мафия, которая будет организована по военному образцу, которая задавит там любую другую мафию.

И я вас уверяю, что мексиканские картели просто будут перенимать передовой опыт», – рисует картину выступающий.

Метки: , , ,

