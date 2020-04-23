23.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Запад, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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Аграрную Украину отправят на задворки истории – экс-министр




Будущее Украины при нынешнем курсе на «аграрную сверхдержаву» – это задворки истории. «Незалежная» обречена превратиться в страну без элиты и образования.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил экс-министр финансов Украины, бывший депутат Верховной рады Игорь Юшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Юшко, Украина в этом случае повторит путь Аргентины, которая не смогла оправиться после экономического кризиса конца 90-х годов и погрязла в долгах и займах.

«То место, которое определили сегодня Украине, как великой аграрной державе, абсолютно понятно – это задворки истории. Вот, великая аграрная держава – это Аргентина. Мы хорошо помним, с дефолта 2000-го года на сегодняшний день – это самые дорогие заимствования в мире, постоянная нестабильность национальной денежной единицы…

Это не просто тупиково, это задворки истории, даже не экономической, а просто задворки истории. Великое аграрное будущее не требует – ни образования, ни каких-то элитарных знаний, в правильном понимании этого слова. Если нас к этому ведут, то это весьма печально», – заявил Юшко.

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