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На каждое предложение Москвы о мирных переговорах следует агрессивный ответ Киева.

Об этом в интервью российско-американскому телеканалу RTVI заявил основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так много раз уже в разных формах со стороны Москвы звучало, что можно идти не переговоры. Внятно это первый раз звучало прошлой осенью. В этом контексте было заявление. И какой последовал ответ? Потопили военный корабль и активно обстреляли Белгород. Потом это было с журналистом Карлсоном, который взял большое интервью. Опять это было сказано. Но как только это говорится, какая-то очень активная происходит атака», – сказал Явлинский.

Последняя мирная инициатива, по его мнению, прозвучала летом в Петербурге, и ее окрестили «ультиматумом Путина». Ответом на это стало вторжение в Курскую область.