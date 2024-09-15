Агрессивная позиция Зеленского удивила даже Явлинского

Елена Острякова.  
15.09.2024 18:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


На каждое предложение Москвы о мирных переговорах следует агрессивный ответ Киева.

Об этом в интервью российско-американскому телеканалу RTVI  заявил основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На каждое предложение Москвы о мирных переговорах следует агрессивный ответ Киева. Об этом в...

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«Так много раз уже в разных формах со стороны Москвы звучало, что можно идти не переговоры. Внятно это первый раз звучало прошлой осенью. В этом контексте было заявление. И какой последовал ответ? Потопили военный корабль и активно обстреляли Белгород. Потом это было с журналистом Карлсоном, который взял большое интервью. Опять это было сказано. Но как только это говорится, какая-то очень активная происходит атака», – сказал Явлинский.

Последняя мирная инициатива, по его мнению, прозвучала летом в Петербурге, и ее окрестили «ультиматумом Путина». Ответом на это стало вторжение в Курскую область.

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