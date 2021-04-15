«Агрессивное поведение США получит неотвратимый и решительный отпор» – Захарова

15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Поскольку США не хотят мириться с потерей своей гегемонии и продолжают наращивать эскалацию с Россией, Москва готова дать немедленный и самый решительный ответ на все русофобские действия Вашингтона.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враждебные шаги США опасно повышают градус конфронтационности между нашими странами, такой курс не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира.

В телефонном разговоре с президентом России Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, но действия его администрации свидетельствуют об обратном.

США не готовы мириться с объективной реальностью многополярного мира, исключающей американскую гегемонию, и делают ставку на санкционное давление и вмешательство в наши внутренние дела», – сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что расплата США за санкции против России будет неотвратимой.

«Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двухсторонних отношений придётся расплачиваться, ответственность за происходящее целиком лежит на США», – заключила Захарова.