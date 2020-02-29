Агрессивному украинству придёт конец без «государственных костылей»

29.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Результат последних президентских выборов является тяжелым испытанием для идеологии агрессивного украинства – потеряв опору в виде «государственного костыля», идея Украины как «Анти-России» рискует оказаться никому не нужной.

Это в эфире интернет-канала «Исландия» дал понять украинский пропагандист Павел Казарин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это тест для самоq страны. У меня есть внутренний водораздел всего, что происходит в стране – это 2014 год, Майдан, вторжение, аннексия, оккупация, и так далее.

На протяжении следующих пяти лет, вплоть до 2019 года, в стране было некое представление о самой себе, о рамках нормальности, представление о допустимом и недопустимом.

В рамках этого представления о самой себе считалось правильным и нормальным быть сторонником суверенитета, осуждать российское вторжение, считать Россию агрессором, врагом, максимальная дистанция от которого идёт Украине только на пользу.

Ну и, соответственно, было представление о допустимом и недопустимом. Например, «Страна.UA» считался маргинальным ресурсом, просто потому что он в той или иной форме играет на российскую повестку. Анатолий Шарий считался маргинальным, и так далее. В общем, на Украине было системное представление о том, что считать правильным, что считать неправильным», – сказал он.

Однако, по мнению Казарина, неприятным сюрпризом для адептов прежнего курса оказались итоги поезидентских выборов, в ходе которых общество показало запрос на смену государственной политики.

«То есть, условно говоря, последние пять лет государство во многом поддерживало повестку суверенитета. А сейчас, когда та повестка оказалась без государственных костылей, когда, условно говоря, советник секретаря Совбеза может говорить о том, что в этой войне было повинно воинственное меньшинство, может ли эта повестка суверенитета передвигаться по стране, и вообще жить, без государственных костылей, когда она оставлена сама с собой, и за ней нету государственного Левиафана.

Это большой, хороший тест. И избрание Зеленского – это история про то, насколько не пересекаемыми являются те красные линии, которые страна себе рисовала последние пять лет», – резюмировал пропагандист.