Агрессивную Польшу ждёт полный разгром в столкновении с Белоруссией – Азарёнок

После заявлений президентов России и Белоруссии на встрече в Санкт-Петербурге интенсивность переброски военных к польско-белоруской границе не уменьшилась. Все говорит о том, что Польшу американские и британские хозяева готовят к агрессивной войне.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил политический обозреватель из Белоруссии Григорий Азарёнок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается первого дня и вот – заявлений, которые наделали шуму про «Вагнер», про Жешув и Западную Украину, то пускай западники слышат двух президентов и принимают решение, если боятся. За их полные шаровары мы, так сказать, не отвечаем, они сами доводят ситуацию до вот такого накала напряжённости», – отметил он.

По словам обозревателя, Польша один из выгодоприобретателей развала Украины, если в результате достижения целей СВО существование этой страны дальше станет невозможным.

«Что касается Польши и её планов, её амбиций, мы знаем о них ещё с начала специальной военной операции. Польша является одним из основных авторов этой украинской трагедии. Они подписали законы, где приравнивают граждан Польши к гражданам Украины, даже наделяют их привилегиями, они готовят аннексию Западной Украины, они готовят расчленение Украины. Они мечтают о Кресах Сходних, в том числе так называли белорусские земли, Западную Беларусь, Гродно и всё до границ Минска. Мы знаем эти планы, мы знаем буквально цитаты польских генералов», – заверил Азарёнок.

«Мы знаем, что буквально только «Вагнер» заезжал, только эти события случились, они уже начали перебрасывать к границам какие-то подразделения, которые в том числе занимались, как это сказано, миротворческими операциями НАТО. То есть участвовали в разграблении других стран, в наведении кровавой демократии. Именно боевые подразделения они начали перебрасывать в пограничье, перебрасывают до сих пор. Создают там новые подразделения, это всё как агрессия, и мы продолжаем это утверждать, что Польшу американские и британские хозяева готовят к агрессивной войне. Поэтому у нас ядерное оружие, поэтому у нас «Вагнер» и Варшавское море не будет для нас вопросом, если они перейдут черту», – заключил обозреватель.