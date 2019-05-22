Агрессивный дебилизм не спасёт Зеленского от презрения народа – Журавко

22.05.2019, Херсон, Владимир Гладков

Призыв президента Украины Владимира Зеленского ввести против России новые санкции свидетельствует как о низком интеллекте президента и его команды, так и о его полной зависимости от США.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский призвал к дополнительным санкциям против России! Я вот не могу понять он:

А) дурачок

Б) его команда идиоты

В) американцы нашу страну держат за гениталии еще больше чем мы думали», – написал Журавко.

По его мнению, народ Украины избрал Владимира Зеленского в надежде, что он будет проводить прямо противоположную политику.

«Вова! Владимир Александрович! Запрос в обществе совершенно другой! Вас избрали, потому что надоело это потрошенковское преклонение перед радикальными западенцами, которые пытаются переформатировать нашу светлую страну под свою человеконенавистническую рагульскую идеологию.

Да и в экономике мы за 5 лет поняли, что никто нам ничего не даст «за просто так», а не смотря на 5 лет уничтожения вековых экономических связей, Россия все равно наш самый главный торговый партнер», – добавил экс-нардеп.

Алексей Журавко, подивившись нелогичным шагам нового президента, посоветовал ему не стремиться понравиться детоубийцам.

«Вообще обещать поднять экономику и уровень жизни, но первым делом дальше отталкивать от нас 6-ю экономику планеты – ну это какой-то дебилизм-парубийизм.

Не понимаю, почему Зеленский, вместо того чтобы делать то, что от него ожидают 75% проголосовавших за перемены, продолжает риторику потрошенковских 25%, которым он априори понравится не сможет, которые будут совать ему палки в колеса и которые все это время поливают его грязью!

Нельзя понравиться всем, Владимир Александрович. Да и знаете, стремиться понравиться фашистам, националистам и убийцам детей – не очень-то и стоит. Презрение этих ублюдков – лучший комплимент. Но такими заявлениями как сегодня, вы и их любовь не заслужите, и презрение 75% ваших людей быстро получите», – резюмировал популярный общественник.