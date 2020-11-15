Агрессивный Эрдоган пока что выгоден Путину

15.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Турции Реджеп Эрдоган обязательно рано или поздно поплатится за свою агрессивную политику, однако пока что он выгоден Москве как таран против западной гегемонии.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка Эрдогана со стороны Путина всегда ситуативная. Эрдоган, с одной стороны, очень нам неудобен и бесит, потому что гражданин «теряет берега», с другой стороны, он, конечно, очень много делает для расшатывания всей этой системы мира и западной гегемонии.

При этом он даже слишком много делает, и поэтому, я думаю, что России частенько приходится его прикрывать, потому что ничем хорошим такие игры не кончаются.

Эрдоган слишком безбашенный и он слишком наглый, слишком нахрапистый, у него нет чувства меры, он лезет на рожон принципиально везде и со всеми. Такое поведение себе не может позволить ни Москва, ни Пекин. Точнее, может быть, они могут себе это позволить, но они себе этого не позволяют», – заявила Алкснис.

При этом она отметила, что Турция, при всех ее возможностях и размерах, это всё-таки просто региональная держава.

«Да, влиятельная, да, крупная и ссорится абсолютно со всеми, абсолютно по всем направлениям. Она переругалась абсолютно со всеми. Она переругалась с Россией очень серьезно по Карабаху, да и по Сирии есть трения, со Штатами. Причём, как это выглядит – очень по-хамски. То есть Эрдоган ведет себя очень по-хамски. Он пошел на обострение с Европой, он довел до накаления военной эскалации с Кипром и Грецией, он в Ливии столкнулся лбами даже не с Россией, с Египтом. Никто из настоящих великих держав позволить себе противостояние сразу со всеми не может. И я убеждена, что для Эрдогана это кончится плохо.

Именно поэтому, возможно, Москва как бы закрывает глаза на то, что он делает, потому что понимает, что в финале этой игры ничего хорошего, плохо это кончится. Но пока Эрдоган разрушает эту систему западного доминирования, пока он расшатывает эту систему, уже отжившую своё, наши будут его не поддерживать, но смотреть полуприкрытыми глазами на многие его художества», – добавила эксперт.