Агрессивный евроатлантист и русофоб назначен на приднестровское направление в Молдове

В Молдове спустя два месяца после отставки Владислава Кульминского с поста вице-премьера по реинтеграции назначен новый заместитель главы правительства, в функции которого будет входить принуждение Приднестровья к вхождению в состав единой молдавского государства и выдавливание российских миротворцев из региона.

Им стал Олег Серебрян – специалист в области международных отношений и геополитики, не скрывающий своих евроатлантических убеждений.

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Олег Серебрян родился в 1969 году. Ещё с начала 90-х годов он работал в управлении Европы и Северной Америки молдавского МИД. В 1997 году основал Институт европейских исследований в Молдове – первую молдавскую неправительственную организацию, специализирующуюся на вопросах европейской интеграции. С 1997 года он был членом Совета Международного центра европейского обучения, а с 1999 по 2010 год был президентом Молдавской секции международной лоббистской ассоциации «Европейское движение», выступающей за расширение Евросоюза в направлении Восточной Европы. Одновременно Серебрян был депутатом парламента Молдовы от крайне прозападной Социал-либеральной партии. Впоследствии он был послом Молдовы во Франции и Германии.

Свои взгляды на геополитику Серебрян изложил в своих книгах, изданных в Молдове, Румынии и Франции. Названия их говорят сами за себя: «Геополитика понтийского пространства», «Политосфера», «Политика и геополитика», «Геополитический словарь», «Россия на перепутье: геоистория, геокультура, геополитика».

Серебрян последовательно настаивает на необходимости вхождения Молдовы в западный блок, препятствием чему является активная роль России в регионе. Согласно некоторым источникам, является гомосексуалистом, но свои предпочтения не афиширует.

Серебрян не сдерживает себя в высказываниях. Ещё в 2007 году, при президенте-коммунисте Владимире Воронине, он выступил за членство Молдовы в НАТО и заявил, что жители Молдовы не горят желанием вступления в Североатлантический альянс, поскольку читают российскую прессу и смотрят российские телеканалы.

«Если на год можно было бы изменить концепцию национального радио и телевидения в освещении НАТО, если говорить о НАТО вместо Воронина в каждом выпуске новостей, если представлять информацию о положительных действиях Североатлантического альянса в различных областях, взгляды населения изменились бы радикальным образом», – заявлял Серебрян.

В тот же период был одним из участников массового митинга в поддержку вступления в НАТО на центральной площади Кишинёва, в ходе которого звучали призывы «избавиться не только коммунистов, но и от русских».

Тогда же Серебрян благодаря своим заявлениям попал в глупую ситуацию. Он выступил за запрет коммунистической символики в Молдове, в том числе ношения боевых наград, содержащих звезду, серп и молот. В ответ депутат от коммунистов, воин-афганец Михаил Мокан пришёл в парламент со всеми своими орденами и медалями, предлагая Серебряну их снять с него. На протяжении долгого времени Серебряну пришлось бегать от своего коллеги из стороны в сторону.

В 2010 году, уже после смены власти, Серебрян озвучил известную страшилку о «русских танках», которые только ждут удобного момента, чтобы ворваться в Молдову и намотать на траки гусениц молдавскую демократию. По его словам, целью российского вторжения может стать оккупация «северной столицы» Молдовы – города Бельцы, в котором преобладает русскоязычное население.

Буквально за два дня до своего назначения Олег Серебрян вновь опростоволосился. В ходе интервью радиостанции «Свободная Европа» он заявил о наличии «двух Китаев», чем вызвал гнев со стороны посольства Китайской Народной Республики. Незадачливому международнику пришлось публично извиняться и оправдываться за своё заявление.

Таким образом, в отличие от Влада Кульминского, который, несмотря на всю свою прозападность и зависимость от западных грантов, был прагматиком и реалистом, Серебрян представляет собой тип идейно заряженного евроатлантиста и русофоба, который не ведает сомнений и готов идти напролом ради воплощения или хотя бы озвучивания своих идей. Его назначение – плод усилий главы Фонда Аденауэра в Молдове и Румынии Ханса Мартина Зига, который стал советником президента Молдовы Майи Санду по вопросам стратегического планирования и делам Евросоюза. Ныне Зиг занимает целый этаж в президентском дворце в центре Кишинёва, и координирует все шаги молдавского руководства на внешней арене.

Этим назначением официальный Кишинёв даёт понять всем международным партнёрам, что его цель – разрушение всего формата переговоров по Приднестровью.

Понятно, что с Серебряном, учитывая его бэкграунд, взгляды и склонность к эпатажным заявлениям, будет нечего обсуждать ни Москве, ни Тирасполю. Молдавское руководство, после отказа от двусторонних встреч с лидером Приднестровья, берёт курс на сворачивание переговорного формата 5+2 и последующую интернационализацию приднестровского конфликта.

России не привыкать к клоунам и неадекватам за столом переговорах, как и к ястребиным заявлениям со стороны озлобленных восточноевропейских карликов в лице Украины, Грузии и стран Прибалтики. Крайне важно, чтобы жертвами их клоунады не стали простые люди, в первую очередь 200 тысяч российских граждан, живущих в Приднестровье.