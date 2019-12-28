Агрессивный нацист с мочой начал глотать таблетки на суде и схлопотал домашний арест

28.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Боевику батальона ОУН Виталию Регору за нападение с бутылкой мочи на корреспондента сайта блогера Анатолия Шария избрали меру пресечения.

Процесс проходил в Соломенском районном суде Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что, помимо прочего, ранее Регор отличился безнаказанны нападением на девочку с Георгиевской лентой на 9 мая, а также её травлей, после чего семья пострадавшей была вынуждена покинуть Киев. Сам он во время нападения был украшен гитлеровской символикой

К началу заседания под стены суда начала стягиваться «группа поддержки» во главе с супругой одиозного националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутатом Верховной Рады Оксаной Корчинской.

В ходе процесса адвокат рассказал, что его подзащитный – инвалид войны с пробитым лёгким и неразгибающимися пальцами на руке. Сам же Регор во время зачитывания подозрения смеялся, а позже, когда у обвиняемого спрашивали о наличии заболеваний, которые запрещали бы брать его под стражу, Регар демонстративно начал глотать таблетки и жаловаться на внутричерепное давление.

Касаясь самого нападения, националист заявил, что никакой мочи в бутылке не было и вообще он никого не обливал, а нож, ношение которого ему вменяют по еще одному уголовному делу – нужен для самозащиты.

После совещания произошла небольшая перепалка между националистами и сторонниками потерпевшего, полиции пришлось выстроиться между скандалящими.

28 декабря в Соломенском районном суде в 15:30 избирали меру пресечения для Виталия Регора.

В 18:09 националисту наконец избрали меру пресечения. За нападение на журналиста Регора «приговорили» к ночному домашнему аресту с 20:00 до 7:00 до 25 февраля 2020 года.