Агрессивный «ждун» из Севастополя получил полтора года колонии

Виктор Орлов.  
05.07.2024 14:26
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 597
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия, Севастополь


30-летний житель Севастополя получил наказание в виде полтора года лишения свободы в колонии общего режима за осуществлению экстремистской деятельности в Интернете.

«В одном из чатов Интернет-мессенджера «Telegram» с использованием персональной учетной записи публиковал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских», – говорится в сообщении ФСБ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

30-летний житель Севастополя получил наказание в виде полтора года лишения свободы в колонии общего...

Гагаринским районным судом мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети Интернет.


 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть