Агрессивный «ждун» из Севастополя получил полтора года колонии

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30-летний житель Севастополя получил наказание в виде полтора года лишения свободы в колонии общего режима за осуществлению экстремистской деятельности в Интернете.

«В одном из чатов Интернет-мессенджера «Telegram» с использованием персональной учетной записи публиковал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских», – говорится в сообщении ФСБ.

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Гагаринским районным судом мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети Интернет.