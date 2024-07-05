Агрессивный «ждун» из Севастополя получил полтора года колонии
30-летний житель Севастополя получил наказание в виде полтора года лишения свободы в колонии общего режима за осуществлению экстремистской деятельности в Интернете.
«В одном из чатов Интернет-мессенджера «Telegram» с использованием персональной учетной записи публиковал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских», – говорится в сообщении ФСБ.
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Гагаринским районным судом мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети Интернет.
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