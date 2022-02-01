Агрессия? Нет, не слышали: украинские фуры прут в Россию

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Новости Украины

Украинские автомобилисты из приграничных с РФ регионов пользуются возможностью заправиться более дешевым российским бензином.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже с российско-украинской границы пишет «Коммерсант».

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Журналисты, в частности, побывали на одном из крупнейших КПП на российско-украинской границе – автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка», который расположен на четырехполосной дороге Белгород—Харьков.

Отмечается, что поток интенсивный только на коротком отрезке от границы до нескольких российских АЗС: массивные джипы с украинскими номерами заезжают туда заправить полный бак и сразу возвращаются обратно.

«На Украине бензин в два раза дороже», – рассказали изданию на ближайшей парковке с российской стороны.

Примечательно, что многие машины на этой стоянке стоят попарно — с украинскими и российскими номерами.

«С украинским паспортом пересечь границу несложно, поэтому парковка превратилась в место встречи родственников. Водитель Infiniti с украинскими номерами перегружает продукты в Priora с воронежскими и охотно делится впечатлениями: «Границу переехали без проблем, украинцы документы почти не смотрели», – пишет газета.

Издание пообщалось с женщиной по имени Наталья, которая вышла из машины с украинскими номерами. Она рассказала, что везет маму домой, в Россию. По ее словам, ни она, ни ее знакомые в Харькове не чувствуют обострения политической ситуации.

«У нас все спокойно. Люди занимаются делом. Вот у вас на выезд стоят семь фур, а у нас в Россию — очередь из фур километра на три. Все работают, как и раньше», – подчеркивает женщина.

Также она поделилась своими впечатлениями от просмотра украинского ТВ.

«Вечером посмотришь телевизор — хочется руки поотрывать тем, кто там все эти сюжеты запускает. Ну такой бред!», – сказала Наталья, с которой согласилась ее мать.