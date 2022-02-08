АиФ: Петербург переживает небывалый подъем коронавируса

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Заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе находится под контролем, не соответствуют действительности.

Беглов заявил, что за минувшую неделю в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заболели более 100 тысяч жителей. Глава города продолжает заверять, что ситуацию хоть и остается напряженной она находится под контролем, сообщают « Аргументы и Факты ».

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«Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более 100 тысяч горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально», — заявил Беглов.

Сейчас в Петербурге разворачиваются дополнительные койки для больных COVID-19. С 3 февраля в различных медицинских учреждениях перепрофилировали около 700 мест, 100 из них – для детей.

Ранее СМИ писали, что губернатор Александр Беглов признал значительное снижение темпов вакцинации в городе на фоне того, что Санкт-Петербург на протяжении нескольких недель занимает лидирующие позиции среди регионов по количеству новых заболеваний коронавирусом. Журналисты подчеркивали, что, исходя из текущих темпов вакцинации в Петербурге, Смольному удастся привить всех несовершеннолетних жителей города за 20 лет.

Напомним, ранее непоследовательная политика Смольного по введению новых коронавирусных ограничений подвергалась критике как со стороны бизнесменов, так и обычных граждан. СМИ не исключали, что подобные действия губернатора могут привести к росту протестной активности .