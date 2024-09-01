Ай-нане–нане: Главный мафиози Болгарии хочет сделать местных цыган «оплотом» русофобского курса

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Малопочетное звание самого ярого русофоба Болгарии долгое время принадлежало лидеру проамериканской партии «Продолжаем перемены», Кирилу Петкову. Масштабный разгром его политической силы на минувших парламентских выборах лишил партию поддержки половины электората, и перечеркнул надежды на захват власти в стране. Даже постоянные союзники из оголтелой антироссийской партейки «Да, Болгария» бросились искать новых партнеров.

Роль же главного «борца с Кремлем» попытался примерить на себя человек, олицетворяющий собой, в глазах болгарского общества, такие понятия, как – коррупция и мафия – Делян Пеевски. Его финансовые аферы были столь наглы и масштабны, что даже американцам пришлось внести его в санкционный список по пресловутому «закону Магнитского».

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Недавно, Пеевски не поскупился и привычным коррупционным путем влез в достаточно мощную партию этнического турецкого меньшинства – ДПС (Движение за права и свободы). Причем, он умудрился выторговать себе место председателя партии! Но, не тут – то было. Основатель ДПС и её почетный председатель, Ахмед Доган, вышвырнул Пеевски и его приспешников из партии.

Теперь Пеевски, понимая, что его шансы в борьбе с лидером болгарских турок ничтожны, вознамерился быстренько создать собственную политическую партию. Главный актив болгарского мафиози, кроме неограниченных финансовых возможностей, это – давняя дружба с «цыганскими баронами», управляющими местными национальными общинами. Дружба эта построена на регулярных финансовых вливаниях в мошну авторитетов из этнического меньшинства.

Нужно заметить, что болгарские цыгане представляют собой довольно мощную электоральную силу. На выборах они голосуют исключительно дружно и только по предоплате, вернее, по команде своего «барона»!

О том, что именно на эту часть болгарского общества и делает ставку Пеевски, сегодня говорят едва ли не на каждой болгарской кухне, хотя официального подтверждения пока не прозвучало. Недавно Пеевски выступил с громким заявлением о создании партии «Новое начало». Немало не заботясь о том, что само название – «Новое начало» принадлежит, в качестве запатентованной торговой марки, одной финской компании, он продолжает твердить заученные фразы о торжестве «европейской демократии», и обвинять оппонентов в поддержке политики Российской Федерации.

Попытка организовать в Болгарии «цыганскую партию» уже предпринималась в конце 90-х годов. Название было придумано незатейливое – «Евро-Рома». Набрав на выборах в 2005 году около 1% голосов, доморощенные евро-ромы поутихли, и никак себя больше не проявляли. Зато в «теневой политике» их роль остается вполне весомой и теперь.

Большинство болгар давно игнорируют все проходящие в стране избирательные кампании. Последние внеочередные парламентские выборы показали шокирующий результат: в голосовании приняло участие лишь 30 процентов населения страны! В такой ситуации, «цыганское меньшинство» способно стать решающей силой в определении дальнейшего пути, по которому двинется Болгария.

Организованные толпы цыган, исправно привозимых на избирательные участки в благоустроенных автобусах, подкрепленные капиталами и популистской риторикой нового лидера – Пеевски, способны опрокинуть всё устоявшееся политическое болото Болгарии. Цель изворотливого мафиози очевидна – скорые внеочередные выборы в Народное собрание, уже назначенные на осень нынешнего года.

Болгария стоит на пороге нового национального позора. Удастся ли этому древнему балканскому народу избежать власти проходимцев? Ответ будет дан очень скоро, через пару месяцев.