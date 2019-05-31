«Айдаровцы» побили пенсионера за паспорт ЛНР

31.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Житель Луганской Народной Республики был избит военными из батальона «Айдар» за то, что во время досмотра при пересечении КПВВ на линии разграничения у него был обнаружен паспорт республиканского образца.

Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР со ссылкой на заявление потерпевшего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Пострадал от произвола украинских военных пожилой житель Краснодонского района Юрий Алукриев.

«На КПВВ «Меловое» я был задержан украинскими силовиками и избит бойцами батальона «Айдар», которые при досмотре обнаружили у меня паспорт гражданина Луганской Народной Республики», – рассказал пенсионер.

По его словам, в ходе многочасового допроса с пристрастием, он был вынужден подписать договор о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

«Мне присвоили псевдоним «Юрий» и дали задание по сбору сведений о государственных служащих Республики и расположении блокпостов. За предоставление информации пообещали прибавку к пенсии. По прибытии в ЛНР я осознал всю тяжесть ответственности и сообщил в МГБ о противоправных действиях украинских силовиков и о факте вербовки», – добавил Юрий Алукриев.