«Айдаровец» и «правосек» бьют в набат: Скоро увидим бои далеко за пределами Донбасса

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Существуют опасности прорыва фронта на Запорожском направлении, а в Днепропетровской области вообще аграрии в раздумьях, стоит ли сеять на следующий год.

Об этом говорили бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин и бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запорожье… Не знаю, почему, но мне кажется, что под угрозой сейчас Гуляйполе. Мои комментарии ограничены количеством знаний этого направления от побратимов и того, что есть в доступной информации, чтобы посмотреть на карты высот и на возможности русских подтянуть в ту или иную точку определённые резервы», – беспокоился Лапин.

Береза разделил переживания «побратима» и поделился своими наблюдениями на других участках.

«Это отдельная история. Мне аграрии говорят на Днепропетровщине – что, а на следующий год ничего не сеять? Я говорю, почему, кто сказал? Ну, тут у нас такое… люди, близкие властям, говорят, что можно посеять, но не успеть собрать. Я говорю – что происходит? Нужно немедленно поднимать вопросы, что в целом делать с мобилизацией, с мотивацией людей, что делать с привлечением техники, обеспечения. Что вообще делать? Потому что если ничего не делать, мы по весне увидим уже не бои в Донецкой или Луганской областях, а значительно глубже на Украине. Значительно глубже», – паниковал «правосек».