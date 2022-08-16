Айк Айвазян: Россия перешла в наступление. Нам пора следовать за ней

Айк Айвазян является координатором Антинацистского фронта Армении и уже провел со своими соратниками множество акций с требованием ликвидации американских военно-биологических лабораторий, а также постоянно выступает в защиту России от постоянных нападок со стороны многочисленных прозападных НКО и политических деятелей.

Он любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» и рассказал о деятельности своего объединения, непростой борьбе против объектов, работающих по военно-биологическим программам Пентагона, а также о политической ситуации в республике и стремлении правящей верхушки дискредитировать Россию, переложив на неё ответственность за собственные ошибки и промахи.

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«ПолитНавигатор»: Каковы цели и задачи Антинацистского фронта Армении и как Вы пришли к идее необходимости создания такой организации?

Айк Айвазян: Эта инициатива была создана сразу после начала специальной военной операции на Украине. Хотя идеи антинацизма мы озвучивали постоянно и раньше через другие организации и движения, в которых я участвовал. Но создание данной инициативы связано не только с борьбой с проявлениями неонацизма в современном мире и с попытками реанимировать, в том числе и немецкий нацизм.

Мы в Армении ведем идеологическую линию и говорим, что нынешний нацизм более широкое понятие, так как туда входит еще и англосаксонский нацизм.

То, что мы видим после 1991 года, когда США стали единоличными владетелями мира и они решили, что они исключительны, а другие народы для них дикари. И они поэтому должны управлять ими, говорить, как им жить, а те, кто не согласен с этим, то сразу подвергаются агрессии, насилию и грабежу. Фактически это отношение исключительных и нижестоящих народов для них. И это, по нашему мнению, яркое проявление нацизма и превосходства.

Поэтому мы против всякого нацизма и в первую очередь против англосаксонского, доминирующего сейчас в мире, а также против «золотого миллиарда», о котором несколько месяцев постоянно говорил президент России.

Наш фронт – это объединение единомышленников под единой платформой, в основу которой положена нетерпимость к нацизму во всех его проявлениях. И вот в рамках нашего Антинацистского фронта Армении мы организовали несколько обсуждений и круглых столов, а также акций. И сейчас пытаемся всячески данную идею антинацизма поддерживать и продвигать в информационном поле Армении.

Конечно, противник в республике тоже работает и не спит, и ресурсов у них побольше чем у нас, но с задачей минимум мы пока справляемся. И судя по реакции западных НКО, эта идея против англосаксонского нацизма и доминирования США и их союзников в мире всерьез их задевает, что говорит о том, что мы на правильном пути.

Еще задачей Антинацистского фронта является информационная поддержка спецоперации России на Украине в рамках Армении. В дельнейшем возможно задачи расширятся, так как события развиваются быстро и порой не по дням, а по часам.

«ПолитНавигатор»: Ваше объединение организовало ряд акций против 12 американских военно-биологических лабораторий в республике. Была ли какая-то реакция и как отреагировали другие политические силы и общественность на данные выступления?

Айк Айвазян: Мы об этом говорим еще с 2016 года, когда общественная организация Информационно-аналитический центр, которой я руковожу, провела в Ереване конференцию, куда приехали гости из соседних республик и России. Эта конференция впервые поставила вопрос наличия американских военно-биологических лабораторий ребром и озвучила тему в республике.

После этого некоторые СМИ и сайты, которые финансируются из Запада, в частности издание, которое занимается разоблачением, по их мнению, фейков и манипуляций, начали контрпропаганду лично против меня. Ничего серьёзного они тогда конечно не нашли и назвали просто мои статьи и заявления «российской пропагандой», как и всегда.

К сожалению, в то время, как и сейчас официальные власти всё опровергали, говоря, что никаких американских военно-биологических лабораторий на территории Армении нет. Собственно, как и на Украине их официально нет, и все они на балансе Минздрава и в введении правительства. Но это, как мы знаем, не помешало Пентагону создавать там биологическое оружие.

Но на сегодняшний день эта тема практически не обсуждается в Армении. Это связано, в частности, со сложной внутриполитической ситуацией, с событием в Нагорном Карабахе, так как всё общественное внимание сконцентрировано на этом. Но в тот момент, когда спецоперация на Украине только началась и стали появляться первые данные о разработках биологического оружия, мы начали эту проблематику поднимать и в Армении.

Даже некоторые телеканалы начали развивать данную кампанию в нужном направлении. Несколько сюжетов было и с моим участием. Это получило хорошее распространение, много просмотров было. Но после этого снова началась активная контрпропаганда прозападных НКО, как против меня, так и против тех, кто участвовал в данной кампании.

Кроме этого мы хотели добиться, чтобы эта тема получила большую огласку и, в частности, обратились к парламентским оппозиционным фракциям с просьбой организовать общественные слушания в парламенте. Такие слушания по нашим законам могут быть организованы любой фракцией и туда могут быть приглашены представители разных общественных объединений и различные эксперты. Более того, слушания должны транслироваться в прямом эфире телеканалов, после чего они бы получили большую огласку.

К сожалению, провести слушания не получилось. Мы всё согласовали, но потом по каким-то причинам эти оппозиционные фракции не довели дело до конца. А потом уже и резко изменившаяся внутриполитическая обстановка, связанная с Нагорным Карабахом, привела к тому, что тему быстро забыли.

Реально сейчас в Армении можно на пальцах посчитать людей, которые об этом говорят. Мы пытаемся в этой непростой ситуации находить удобные моменты и давать свои публикации по данной проблеме, чтобы поддерживать хоть какие-то обсуждения на плаву.

Что же касается акций, то они получили достаточно широкий резонанс в общественном поле, хотя о них уже забыли, потому что эта тема постоянно не держится. Единственное, что поняли власти из этих пикетов, что лучше вообще об этом молчать. Потому что, когда в ответ нам что-то говорили, то они как всегда произносили какую-нибудь глупость, и мы это сразу естественно брали на вооружение и против них же ставили новые контраргументы.

Теперь им нечего сказать по существу и нечем возразить. Максимум, что они могут сказать о наших публикациях и заявлениях то только то, что это «ложь» и «российская пропаганда», а когда они входят в дискуссию по существу, то сразу начинают совершают ошибки. И мы эти ошибки использовали.

И теперь, я думаю, что американцы им подсказали вообще ничего не отвечать, потому что в ином случае они получат в ответ и данная проблематика станет сразу актуальной. Поэтому они просто всё замалчивают.

Кстати, есть один интересный факт. В 2018-м году в Армении поменялась власть, а руководители биолабораторий как были до «революции», так и сегодня остаются на своих местах. То есть это говорит о том, что формально они принадлежат государству и должны подчиняться государству, но по факту не подчиняются и управляются США и их военным ведомством.

«ПолитНавигатор»: В этом году между Россией и Арменией был подписан меморандум в сфере биологической безопасности, который предусматривает и допуск российских специалистов на данные объекты и прозрачность деятельности самих лабораторий. Насколько, осуществлены были реальные шаги в этом направлении? Как-то этот меморандум повлиял на ситуацию или нет?

Айк Айвазян: В практическом плане нет. Никаких шагов не сделано, никаких проверок по моей информации не осуществлено. Тут можно понять, что американцы не глупы, так как они правовую базу лабораторий в своё время создали таким образом, что не так-то и легко взять и войти в эти учреждения.

То есть это закрытые или полузакрытые объекты, и я думаю, что в соответствующих правовых документах прописали механизмы недопущения третьих сторон в эти лаборатории.

Но надо понимать, что это всего лишь меморандумы о намерениях и пожеланиях, но в практическую плоскость они пока еще не перешли. Такого рода меморандум подписан и в прошлом году, и в этом году в апреле, когда премьер-министр Армении был с официальным визитом в Москве, было подписано заявление, один из пунктов которого гласил, что Армения обязуется не использовать свою территорию для производства биологических угроз для другой стороны.

Но мы видим, что пока на деле это не реализовано и эти лаборатории как действовали, так и продолжают действовать. Даже у нас в СМИ прошла информация, что пару месяцев назад какие-то неизвестные люди приезжали в данные учреждения и оттуда что-то вывозили. Может это как-то связано с тем, что американцы уже пытаются зачистить сейчас следы своей деятельности?

Также два месяца назад правительство Армении совершило такой символический шаг, который мало, что меняет. Дело в том, что с 2010 года между МЧС Армении и агентством DTRA при Пентагоне США был подписан договор, по которому Ереван обязался передать американской стороне все коллекции патогенов и всё что связано с ними. А недавно правительство республики приняло согласие на подписание нового протокола, который вдруг запрещает передавать американской стороне патогены.

Но как говорится, поезд уже ушёл. С 2010 года всё, что можно было передать, было передано. Поэтому на ситуацию это особенно не влияет.

Но я думаю, что закрытие этих лабораторий или устранение американцев из них – политическое решение. И это политическое решение может быть вероятным тогда, когда в геополитическом поле Россия начнёт серьёзно побеждать. Тогда уже и новые условия создадут необходимые внутриполитические предпосылки в самой Армении для того, чтобы это осуществить.

Пока США не почувствуют, что они стали проигрывать, естественно не пойдут на уступки и эти лаборатории продолжат действовать и никто их не остановит. Потому что у власти в Армении не хватает воли говорить и перечить хозяевам из Вашингтона.

«ПолитНавигатор»: Вы в своих выступлениях неоднократно предлагали произвести национализацию лабораторий, а не просто закрыть, так как других подобных объектов в республике попросту нет и некому будет потом заниматься вопросами биологической безопасности. Каковы механизмы подобной национализации и насколько она возможна при существующем правительстве?

Айк Айвазян: При существующем правительстве это невозможно. Хотя даже и при нынешнем это может теоретически произойти, если власть американцев максимально ослабнет. Но это не вопрос к Армении, так как она не может повлиять на геополитическую ситуацию. Поэтому то, что мы можем делать, мы делаем в общественном и информационном поле.

Теперь насчет будущей судьбы этих лабораторий. В советское время существовала система биологической безопасности и там целые институты работали и лаборатории, даже были соответствующие законы. Например, было прописано участие вооруженных сил в деле обеспечения биологической безопасности и все структуры знали свои функции. Это была целая система и проводились учения по защите от данных угроз с привлечением военных и спецслужб.

Но эта система была разрушена в начале 90-х, а потом все что осталось было взято под контроль американцами. Теперь же если мы полностью закрываем существующие объекты на ключ, то получается в Армении некому заниматься этой проблемой вообще, и скорее всего, точно также дела обстоят и в других республиках.

Значит их надо брать под национальный контроль, то есть через принятие новых законов. Во-первых, надо расторгнуть все договоры с Пентагоном, которые существуют, вышвырнуть оттуда американцев, и с помощью союзников по ОДКБ организовать там деятельность этих лабораторий уже во благо того же Евразийского пространства.

Естественно, для этого должна быть какая-то правовая база. Например, в рамках ОДКБ должен быть введен запрет на деятельность биолабораторий третьих стран на территории государств членов оборонительного альянса. И такую начальную правовую базу, думаю, что уже нужно создавать, то есть иметь собственную систему биологической безопасности.

Другой вопрос, нужно ли Армении все нынешние 12 лабораторий? Это уже решать специалистам, исходя из национальных интересов из интересов союзников, и если их слишком много для республики, то можно оставить столько, сколько целесообразно для обеспечения безопасности. То есть они должны действовать по законам Армении и номам ОДКБ. Я сознательно постоянно говорю об этом альянсе, так как другой структуры на постсоветском пространстве фактически нет.

«ПолитНавигатор»: В мае после начала спецоперации на Украине, был арестован известный активист Микаэл Бадалян за участие в акции в поддержку России у Посольства РФ в Ереване. Какова его судьба на данный момент? И насколько возможны новые репрессии в отношении блогеров и активистов, выступающих за сближение с Россией?

Айк Айвазян: Сейчас на ключевых постах в государственном аппарате Армении сидят прозападники. Я бы сказал, что нет ни одного, который не прозападный и все они до этого были активистами и членами тех НКО, которые финансировались из различных американских и европейских фондов, в том числе, из фонда Сороса.

Все эти чиновники и представители «элиты» так ненавидят Россию. Соответственно, всё, что связано с улучшением российско-армянских отношений для них чуждо.

Поэтому, чтобы лишний раз завоевать похвалу от своих американских хозяев, они и не упускают свой шанс, в том числе, в виде репрессий против пророссийских активистов. Микаэл Бадалян был арестован и затем заключен в тюрьму на полтора месяца, но сейчас его уже выпустили то ли под залог, то ли под подписку о невыезде. И сейчас его дело передали в суд и несколько дней назад уже было первое заседание.

Он пока что на свободе, хотя это не гарантия от того, что завтра его не могут заключить под стражу. Но сейчас будучи на воле он продолжает свою активную деятельность.

Кстати, еще один пророссийский деятель кинопродюсер Армен Григорян, которого также арестовали на два месяца по непонятным причинам и по непонятной статье уголовного кодекса, так как адвокаты говорят, что не было в его действиях состава преступления, несколько недель назад прямо в зале суда потерял сознание и умер.

Он был из тех, кто не боялся высказываться о необходимости более тесной интеграции с Россией и занимал ярко выраженную пророссийскую позицию.

Многие сегодня уже на деле убедились, что из себя на самом деле представляет так называемая «американская демократия», когда можно кого хочешь преследовать, убивать, мучать. Если раньше какого-то прозападного активиста полицейский задерживал или просто брал за руку, то моментально все посольства стран Запада моментально реагировали громкими заявлениями о массовом нарушении прав человека в Армении. А то что происходит сейчас в отношении пророссийских активистов они естественно молчат.

В одном из интервью армянским СМИ я сказал, что сегодняшние преследования только цветочки и истинное лицо «американской демократии» будет сейчас раскрываться в республике во всём своём ужасном обличье. Поэтому я посоветовал, чтобы они приготовились к возможным наиболее худшим событиям.

«ПолитНавигатор»: Сейчас некоторые политики из правящей партии, да и сам премьер-министр Никол Пашинян пытаются свалить свои промахи в деле организации обороны страны на российских миротворцев, которые якобы не должным образом осуществляют свои функции.

Отмечались подобные попытки и ранее в отношении уже самой Москвы. Насколько подобные потуги либеральных и прозападных политиков способный разогреть антироссийские и русофобские настроения в Армении?

Айк Айвазян: Мы видим подобную антироссийскую пропаганду каждый день, и прозападные СМИ работают в этом направлении круглосуточно. Естественно масла в огонь пытаются подлить и власти Армении. Кстати, после последнего заявления премьера страны о том, что якобы российские миротворцы выполняли свои функции не должным образом, Сергей Лавров отметил, что власти Армении никогда не представляли в письменном виде никаких предложений о том, что можно сделать, чтобы исправить недочёты, а деятельность миротворцев стала бы более эффективной.

Естественно, что таких письменных жалоб и предложений не было и данные заявления можно вполне назвать голословными. В свою очередь российская сторона всегда демонстрировала готовность обсуждать совместно все вопросы и если появлялись бы проблемы, то их сообща решать. А поскольку ничего представлено не было, то и Лавров резонно ответил, что он не может гадать о чём идет речь.

Кроме того, между правительством Армении и Азербайджана существует прямой контакт и налажена оперативная связь и многие вопросы они решают напрямую между собой. И если они между собой обсуждают спорные темы, и армянская сторона идёт на какие-то уступки азербайджанской, то это суверенное их право.

Правда я не понимаю в чём состоит суверенитет Армении после 1991 года, так как республика, как и всё постсоветское пространство, является фактической колонией США.

Но чиновники заявляют, что являются независимыми и сами могу принимать решения. И вот они принимают решения совместно с Азербайджаном, совершают какие-то ошибки и напрямую разговаривают с Баку, и в результате этих ошибок возникают какие-то вопросы у народа. А наше правительство привыкло свои ошибки валить на других. У них в крови обвинять предшественников, а упущения в деле обеспечения безопасности Нагорного Карабаха они пытаются возложить на российских миротворцев.

Хотя мы прекрасно знаем, как всё происходило в том же Карабахе в периоды нарушения прекращения огня и какие ошибки совершали наши власти и с какой целью они после этого пытались всю вину свалить на Россию.

Естественно тут идет целенаправленная антироссийская пропаганда и я думаю, что американские советники направляют их. Потому что после каждого подобного заявления со стороны премьер-министра сразу же как по методичке подключаются все эти антироссийские деятельные организации и начинают говорить то же самое.

Можно прийти к выводу, что они постепенно тестируют и проверяют реакцию общественности. Так, они начали говорить даже о выходе Армении из ОДКБ, о том, что российская военная база уже не нужна, так как она не выполняет те функции, которые на неё возложены и так далее. Чувствуется, что здесь действует пропагандистская система и вот эти прозападные НКО и правительство действуют сообща.

Даже при премьер-министре Армении есть специальный совет, состоящий из внепарламентских организаций и партий, проамериканской ориентации. В этом сборище нет ни одной силы, которую можно было бы назвать не просто пророссийской, но хотя бы лояльной к Москве.

Периодически они встречаются и обычно, как правило, после их бесед мы видим, что те же деятели совета начинают целевую пропаганду и бьют сообща по одной точке, что говорит о получении из-за океана соответствующих инструкций.

Мы со своей стороны пытаемся этому противостоять и вести контрпропаганду в противовес их деятельности.

«ПолитНавигатор»: Ситуация действительно тяжёлая сейчас в Армении. Что же нужно, по вашему мнению, делать в подобном положении сторонникам интеграции?

Айк Айвазян: На постсоветском пространстве и в Армении я также вижу, что почему-то политические деятели движутся по инерции. Я имею ввиду то, что в мире хозяева всё еще американцы и многие боятся сказать что-то против них. И пропаганда прозападная сделала своё, люди до сих пор думают, что в 1991-м войну проиграла Россия, хотя на самом деле проиграл весь Советский Союз, и все мы стали жертвой этой англосаксонской гегемонии.

Ну мы в свою очередь пытаемся донести, что, во-первых, американцы уже не настолько сильны. А во-вторых, что зависимость от США и его союзников является угрозой физического существования самого армянского народа.

И конечно, угроза для морально-нравственного существования, так как если ты принимаешь их правила, то и принимаешь их поведение и правила во всех сферах, в том числе и в сфере духовно-нравственных и семейных ценностей.

Поэтому мы пытаемся донести до других, что не надо бояться и нужно уже начинать открыто и безбоязненно выражать своё мнение, так как американцы не так уж и сильны, как раньше. Их мировая империя даёт трещину и во многих странах их позиции также ослабевают. И как минимум в информационно-пропагандистском направлении непременно необходимо идти в контрнаступление.

Те времена, когда мы действовали из-подполья и защищались, уже прошли и надо уже вставать во весь рост в атаку. Тем более, что Россия уже пошла в наступление и мы должны следовать за ней, так как объективно именно она является главнокомандующей силой, так как возглавила данный процесс.

Мы сейчас пытаемся подтолкнуть к действиям другие силы и для этого часто критикуем тех, кто живёт по старым лекалам и пытаемся их воодушевить, чтобы они были более смелыми и не поддавались давлению со стороны Запада. Мы уверены, что победа будет за нами!