Айк Айвазян: Запад готовит республики Южного Кавказа к войне против России

Айк Айвазян является координатором Антинацистского фронта Армении.

По просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал решение Никола Пашиняна о признании Нагорного Карабаха составной частью Азербайджана и чем грозит подписание «мирного соглашения» на условиях Запада как армянам, так и всему Закавказью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

ПН: Как вы расцениваете признание Николом Пашиняном принадлежности Арцаха Азербайджану? Если не ошибаюсь, то и до «бархатной революции» 2018-го либеральные силы считали, что Нагорно-Карабахская республика якобы является лишним грузом на теле Армении, не даёт ей развиваться и держит в изоляции. Получается, что премьер просто выполнил одну из своих программных установок, воспользовавшись поражением в войне 2020-го?

А.А: Пашинян делает то для чего его и привели к власти. Это сдача Карабаха полностью, выдворение армян оттуда, затем возложение вины за потерю Арцаха на Москву и в итоге ликвидация военного присутствия России в регионе.

Если коснуться предыстории, то до 2018-го Россия предлагала решить вопрос путём взаимного компромисса. То есть идея заключалась в возвращении Азербайджану пяти районов, тогда как под контролем армян оставалось два района и обеспечивалась связь между Нагорным Карабахом и Арменией, а сам статус Арцаха откладывался на будущее.

Я думаю, что под давлением американцев тогда власти Армении не согласились на данный вариант, потому что он фактически решал конфликт путём взаимного компромисса, и Запад лишался повода спровоцировать ещё одну войну на южных рубежах России.

Поэтому в 2018 году была разыграна партия под названием «бархатная революция» и к власти приведён Пашинян, который должен был этот вопрос решить уже в пользу англосаксов. Но решить он должен был путём войны, а не мирных переговоров, потому что именно война обеспечивала Западу дополнительные инструменты для действий на Южном Кавказе и выдавливания России.

В своё время, по-моему, в 2019-м, Москва предлагала Пашиняну решить вопрос Нагорного Карабаха путём возвращения пяти районов, повторив свой прежний план. В принципе это был хороший вариант для премьера, так как у него был высокий рейтинг, и народ бы одобрил такое решение конфликта без боевых действий, который сохранял статус-кво, а Карабах оставался бы под нашим контролем.

Почему он это не сделал – непонятно, потому что после этого его поддержка взлетела бы выше крыши и тогда бы он обеспечил сохранение своей власти на много лет вперёд. Но, следовательно, ему это было не нужно, так как он задумывался о сохранении трона, а занимался осуществлением того заказа, который ему был дан из Вашингтона.

И те последствия, которые сейчас есть – это результат отказа от российских предложений, озвученных как до, так и после 2018 года.

ПН: Какова реакция общественности внутри самой Армении? Или деморализованное большинство согласно со сдачей Арцаха? Есть ли политические силы, которые готовы пойти вразрез решению правительства?

А.А: Оппозиция заявляет, что не соглашается с этим. В процентном соотношении не могу сказать, сколько граждан одобряет или не одобряет. Скорее всего, большинство не одобряет, но к сожалению, это неприятие у основной части проявляется в пассивной форме.

То есть активного противодействие данным процессам нет, как и нет критической массы, которая переменила бы общественную и информационную повестку в сторону других решений.

На мой взгляд, оппозиционные политические силы за последние три года допустили серьезную ошибку. Когда 9 ноября 2020 года было заключено перемирие при посредничестве России, скорее всего с подачи американцев, начали приклеивать к нему клеймо «акта о капитуляции». К сожалению, этот ярлык навешивался и на другие заявления с участием Москвы.

Хотя в самом трёхстороннем заявлении от 9 ноября несколько раз упоминается название Нагорный Карабах и, по сути, признаётся такая область. Правда, статус не определён, но признаётся всеми такая единица и четыре раза он так указывается. Кроме того, если сравнить с классическим определением, что такое капитуляция, то данное соглашение никак не подходит к нему ни под каким ракурсом.

Поэтому, сделав из этого заявления отрицательный символ, оппозиция дополнительно подтолкнула Пашиняна в объятия Вашингтона. Оппозиция – сознательно или нет – в свою очередь перевела повестку от трёхсторонних договорённостей, которые шли вокруг делимитации и демаркации и открытия коммуникаций, на подписание мирного соглашения.

Хотя речи о посредничестве России о заключении мирного договора на тот момент не шло. Там вообще обсуждались другие вопросы и наоборот Москва говорила, что сегодня преждевременно заключать мирный договор, так как есть много нерешенных проблем. И сначала надо их все преодолеть, чтобы он заключался уже максимум на основе взаимного компромисса и интересов всех сторон.

Но поскольку из заявления 9 ноября 2020 года сделали «акт о капитуляции», то таким образом создали в сознании народа такой устойчивый информационный негативный образ. И оппозиционеры вместо того, чтобы удержать Пашиняна в рамках трёхстороннего процесса сами его направили в сторону Запада.

А американцы со своей стороны воспользовались этим и просто перенесли вопрос из трёхсторонних обсуждений в область переговоров о заключении уже мирного соглашения. А по этому договору Армения уже признаёт Нагорный Карабах полностью в составе Азербайджана. Поэтому Вашингтон сумел перехватить повестку и навязать Пашиняну свой план.

И теперь действительно есть угроза, что будет подписан этот мирный договор раньше времени, то есть без решения острых проблем и с признанием того, что Арцах становится азербайджанским.

ПН: Возможно ли в качестве капитуляции рассматривать как раз встречу на саммите в Праге в октябре прошлого года, когда Пашинян фактически согласился на все условия Баку?

А.А: Оттуда начались все эти переговоры при участии Запада. Когда переговоры шли при посредничестве России, ни о каком мирном договоре вообще не говорилось. Как только они поехали обсуждать вопросы в Брюссель и Вашингтон, то начали уже обсуждать фактическое неравноправное соглашение.

ПН: Для чего в данной ситуации Никол Пашинян требует от США, ЕС, ОБСЕ и других международных институтов неких гарантий для жителей Арцаха? Неужели какие-то бумажные гарантии Вашингтона, Брюсселя или Парижа остановят Баку? И что в реальности, по вашему мнению, ожидает жителей этой республики?

А.А: Пашинян на самом деле ничего не требует и требуют наоборот от него и притом в ультимативной форме. То есть ЕС и США говорят ему: «Признайте Карабах в составе Азербайджана, а мы на честном слове гарантируем, что поговорим с Азербайджаном, чтобы он обеспечивал безопасность в Арцахе».

Вот всё, что они предлагают. Но учитывая политику последних десяти лет, которую Запад вёл фактически во всём мире и зная, что это привело к многочисленным войнам, страданиям и смертям, то понятно, что это все обещания держатся на «честном слове», а значит он сделает всё наоборот.

Поэтому данная ситуация грозит армянам в Нагорном Карабахе в худшем случае геноцидом, а в лучшем – депортацией. А так как Запад ведёт одностороннюю политику в угоду только Азербайджану, то в Баку и пользуются ситуацией для того, чтобы этот вопрос окончательно решить.

Россия, как мы знаем предлагала некую золотую середину и компромисс, на основе которого только уже можно было добиться окончательного мирного урегулирования. В этом и заключатся разность подхода.

ПН: Насколько оправданы высказывания некоторых экспертов, что премьер РА не желает подписывать мирное соглашение при посредничестве России, а только на площадке ЕС и с участием своего главного союзника в лице президента Франции Макрона? И что будет означать для армянского народа данное соглашение?



А.А: Это мирное соглашение направлено в первую очередь против России. То есть армян Нагорного Карабаха приносят в жертву, ради того, чтобы вывести сначала миротворцев из Арцаха, а затем российскую военную базу из Армении.

В последующем, и сейчас эти процессы уже идут, Ереван наладит отношения с Анкарой, и будет заявлено, что никакой угрозы со стороны Турции в отношении Армении нет и, следовательно, российская военная база уже не нужна. То есть это процесс выдворения российского военного присутствия с Южного Кавказа.

Но если это произойдёт, то это станет либо началом прямого геноцида, либо отуречиванием армян и превращением страны в турецкий вилаят, то есть в колонию, которая со временем опустеет в виду сокращения населения. Вот собственно, чего добивается Запад.

Франция ведёт себя в этом как последняя проститутка, толкая армянский народ к данному решению. Они в Париже прикидываются нашими друзьями, но на самом деле им уготована роль провокаторов с целью заманить армян в ловушку, и чтобы они отказались от России и тем самым сами подписали себе смертный приговор.

Французская элита всегда была такой. И в начале ХХ века она обещала помочь и в итоге не только не помогла, но и сама принимала участие в некоторых процессах, которые привели к геноциду армян и к потере земель. Правда тогда всеми процессами руководила Великобритания, а сейчас США.

ПН: Важным пунктом соглашения будет и свободный проход для Азербайджана по Зангезурскому коридору. Не будет ли это означать отторжения части территории южной Армении? И каковы последствия открытия данного коридора, как и турецкой границы для РА? Не превратиться ли Армения в протекторат Турции и Азербайджана? Какова роль ЕС и Запада в этом запуске коридора?

А.А: Во-первых, Азербайджан всегда заявлял, что хочет открыть Зангезурский коридор, хотя такого понятия в трёхсторонних соглашениях при посредничестве России нет. Наоборот российская сторона неоднократно заявляла, что речь идёт об открытии коммуникаций, которые будут действовать по законам той стороны, где они проходят. То есть ни о каком экстерриториальном коридоре речи не идёт, и данный вопрос даже не обсуждается.

Но то, что Ильхам Алиев называет это Зангезурским коридором, больше рассчитано на внутреннее пользование. Даже если по территории Армении откроется какая-то маленькая дорога под контролем и законам республики, всё равно Азербайджан будет называть её «Зангезурским коридором». Потому что они изначально поставили такую высокую планку и считают себя победителями в войне.

Но по факту такого коридора не предусмотрено, а обсуждается открытие коммуникаций, которые будут действовать по законодательству Армении. И на последней встрече в Москве это всё подтвердилось.

Естественно ЕС и США хотят, чтобы был именно такой экстерриториальный коридор, который должен соединить Среднюю Азию с Турцией. И так американцы и НАТО получат возможность выйти беспрепятственно уже в центарльноазиатский регион, расширить своё влияние, приблизить свою инфраструктуру к Китаю, усилив параллельно давление со стороны среднеазиатских республик на Россию.

Поэтому в заявлении 9 ноября 2020 года говорится, что открываются коммуникации и контролировать их будет ФСБ России. Соответственно Запад недоволен данным положением вещей и мечтает о коридоре, чтобы помешать ещё и другим транспортным проектам, которые важны для России. Например, тот же маршрут Север – Юг.

Конечно, если российскую военную базу выведут, то Армения превратится в колонию США и тогда власти в Ереване согласятся на всё что угодно.

ПН: Важным пунктом соглашения будет и свободный проход для Азербайджана по Зангезурскому коридору. Не будет ли это означать отторжения части территории южной Армении? И каковы последствия открытия данного коридора, как и турецкой границы для РА? Не превратиться ли Армения в протекторат Турции и Азербайджана? Какова роль ЕС и Запада в этом запуске коридора?

А.А: 103 года назад Великобритания планировала создать из трёх южно-кавказских республик конфедерацию, которая в нужный момент могла бы быть использована для войны против России. Спустя столетие данные планы не поменялись. То есть целью Запада кроме того, чтобы признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана, является вывести российское военное присутствие из региона. Но естественно на этом ничего не закончится.

Ведь Запад после этого перейдёт к следующей фазе – к подготовке Южного Кавказа к войне против России. Собственно, также готовили и Украину и тут будет осуществлён тот же сценарий.

Скорее всего, для этого попытаются сменить нынешнее руководство Грузии, а затем радикальные прозападные силы в Тбилиси станут проводниками такого вооруженного конфликта.

То есть как только будет ликвидировано российское военное присутствие, а американцы решат вопрос с Ираном, чтобы он тоже не мешал этому, то Запад создаст кулак со стороны Южного Кавказа и ударит по РФ. В итоге, по замыслам Запада армяне, грузины и азербайджанцы должны в едином строю воевать с русскими.

Конечно, я не утверждаю, что эти планы осуществляться, но работа в данном направлении ведётся. Кстати, уже много месяцев американские генералы посещают и Армению, и Азербайджан, пытаясь подтолкнуть Ереван к такому выбору. Кроме того, наши чиновники из министерства обороны всё время ездят в Европу, а именно в штаб-квартиру НАТО в офисы ЦРУ, МИ-6 и так далее. Это говорит, что данный вопрос продавливается.

С другой стороны, я не исключаю, что сам Пашинян понимает, что после того как он подпишет мирный договор, то он будет уже не нужен никому. В итоге Запад может пожертвовать им и сменить его на другого, который уже закончит весь процесс. Сейчас он нужен лишь для осуществления этой чёрной работы. В связи с чем Пашинян вполне может начать маневрировать и оттянуть время подписания соглашения.

ПН: Какова будет реакция Ирана на такую капитуляцию Еревана и приход НАТО к своим северным границам? Существует ли угроза тем самым для иранских транспортных маршрутов, да и для российского логистического маршрута Север – Юг?

А.А: Если с экономической точки зрения посмотреть, то эта война 2020 года была направлена в том числе и против транспортных коридоров, которые выгодны России, то есть Север – Юг. Фактически сегодня, когда Азербайджан вторгся в Армению на некоторых участках, то тем самым он закрыл возможность прохода этих транспортных маршрутов по территории республики.

Но с другой стороны, мы видим, что недавно было соглашение между Тегераном и Москвой о строительстве недостающего участка железнодорожных путей, которые находятся на территории Ирана и проходят уже по землям Азербайджана и идут в Россию. Естественно, что Запад пытается помешать этому проекту.

И иранские власти неоднократно заявляли, что против вмешательства Запада в дела Южного Кавказа и что обсуждения ситуации в регионе должны проходить в формате 3+3, то есть Армения, Азербайджан, Грузия, с одной стороны, и Россия, Иран Турция с другой. То есть без участия США, ЕС и других членов НАТО.

Но как Запад может помешать на практике осуществлению проекта Север – Юг? В первую очередь они могут спровоцировать новый армяно-азербайджанский конфликт. Именно поэтому Пашиняну не дают подписать пакет первой помощи со стороны ОДКБ, который направлен на то, чтобы не допустить эскалации.

Англосаксы не заинтересованы, чтобы данная военная организация пришла и разрешила спорные моменты. Поэтому из-за отсутствия мониторинговой миссии ОДКБ мы стали свидетелями последних столкновений на границе между армянскими и азербайджанскими военнослужащими и были жертвы.

И второй способ, который может использовать Запад – это спровоцировать конфликт между Азербайджаном и Ираном. Это тоже может помешать маршруту Север – Юг. И англосаксы сейчас давят на Баку, чтобы Азербайджан присоединился к антииранской операции.

Получается, что сейчас идёт жёсткая борьба и Запад оказывает одновременно давление и на Баку, и на Ереван с целью взорвать этот регион.

В ответ на это Москва заявила недавно, что открывает своё консульство в Сюнике на юге Армении. Там же открыто консульство Ирана, и сейчас Москва и Тегеран совместно пытаются помешать данным планам, чтобы Вашингтон не мог поджечь Закавказье.

ПН: А гипотетически можно предполагать появление уже баз НАТО, если российские военные уйдут из Гюмри?

А.А: Естественно так и произойдет, так как Запад, как я уже говорил, будет готовить республики Закавказья к войне против России. Армения в этом смысле станет плацдармом для удара по Ирану и России и для проведения своих военных операций в регионе.

ПН: Сейчас популярным становятся идеи возвращения к положению границ 1991 года, в том числе и в переговорах по разграничению рубежей Армении и Азербайджана, но в то же время про статус Нагорно-Карабахской АССР вообще не говорят, тогда как в случае заключения мирного договора положение армян только ухудшится, так как они потеряют и свою республику на территории Арцаха. Как вы это прокомментируете?

А.А: Сегодня фактически территориальную целостность Армении и Азербайджана пытаются решить на основе тех карт, которые были составлены во времена Советского Союза с точностью, определяющей административные границы этих советских еще республик. Вопрос наших границ в самом мирном договоре сейчас пытаются определить на их основе, утвержденных правительством и по законам СССР.

У меня в связи с этим возникает вопрос.

Почему тогда статус Нагорного Карабаха пытаются решить в рамках международного права, а не по тем же законам Советского Союза? Ведь в 1990-м году существовал закон о порядке выхода республики из состава СССР и тогда было чётко указано, что если какая-то республика решает выйти из Союза, то автономные образования в составе неё также имеют право провести референдумы о выходе либо о том, чтобы остаться в составе Союза.

Теперь получается наши территории мы определяем по законам СССР, а статус Карабаха почему-то решается на каких-то международных площадках. Тогда было бы справедливым, если бы всё решалось по законам СССР. Вернёмся просто на момент 1991 года и разрешим все спорные моменты по тогдашнему законодательству, чтобы никто не считал себя в проигрыше.

И для России так тоже было бы выгоднее решить проблему путём взаимного компромисса. А компромисс он не может возникнуть на основе предложений современной Армении и нынешнего Азербайджана, потому что ни та, ни другая сторона на призывы противоположной стороны не соглашаются.

Выход один – применить и к Нагорно-Карабахской АССР законодательные нормы Советского Союза, что было бы разумным. Кстати, этой позиции не придерживается оппозиция Армении, и их представители почему-то проталкивают решение данного вопроса в какие-то международные органы, которые по факту не действуют и признают принадлежность Арцаха Азербайджану.

Но на самом деле мы можем обратиться к России, как посреднику, как правопреемнице СССР и на основе тех законов и справедливости прийти к окончательному соглашению. Поэтому мы и я лично продвигаем сейчас этот вопрос, чтобы в Армении тоже говорили о статусе Нагорного Карабаха в рамках советских законов, а не контексте международного права, институты которого сейчас находятся в руках Запада и манипулируются им.

При этом интересно, что современный Азербайджан сегодня в своей Конституции не признаёт себя правопреемником советского Азербайджана, а стремится решить вопросы своих границ по картам СССР и на момент 1991 года. А для Карабаха делается какое-то исключение. Тут и кроется главное юридическое противоречие на сегодняшний момент.

При этом об этом не хотят говорить не только в Баку, но и в Ереване, так как в республике сейчас то, что были нарушены законы СССР при разрушении единого Союза наложено вообще полное табу.

ПН: Спасибо за обстоятельные ответы!