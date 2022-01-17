Аймурзаев: Антироссийский Казахстан останется без северных территорий

17.01.2022  17:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Казахстан, Политика, Россия


Если Казахстан превратится в антироссийское государство, то стране грозит потеря значительной части своей территории.

Об этом в эфире видеоблога депутата Верховной рады прошлого созыва Сергея Лещенко, обслуживающего сегодня офис президента Украины, заявил киевский корреспондент радио «Эхо Москвы», уроженец Казахстана Сакен Аймурзаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Казахстан превратится в антироссийское государство, то стране грозит потеря значительной части своей территории....

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По мнению Аймурзаева, сейчас этого не происходит потому, что Россия уверена в лояльности Казахстана.

«Миротворцев выводят, но сам факт того, что они туда так легко зашли, что они все разведали… и мы же не знаем, опять же, нам говорят, что выводят. Когда нам что-то говорили полностью? Поэтому некая консультативная связь, я думаю, сохранится», – сказал Аймурзаев.

«В любом случае, российское руководство последние дни говорит о Казахстане очень благожелательно, и мне кажется, они это будут представлять как свою большую геополитическую победу – наведение порядка в Казахстане, утверждение там дружественной власти. Это не страна, которая агрессивно настроена к России», – добавил журналист.

«А если будет агрессивно настроена к России – никто не прекращает разговоры о исконно русских территориях Северного Казахстана, который называют южной Сибирью. Сторонники захвата этих земель будут говорить о правах русскоязычных», – заявил Аймурзаев.

Напомним, что семья Аймурзаева тесно связана с украинскими националистами – покойная сестра бывшего гитлеровского гауптмана и главаря УПА Романа Шухевича, Наталья, была подругой его матери и по некоторым сведениям даже крестила Аймурзаева в одной из католических церквей.

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