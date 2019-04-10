«Айронмэр» Филонов, почти святой…

10.04.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

Новость о задержании и последующем аресте известного и популярного не только в Крыму главы администрации Евпатории взбудоражила общественность полуострова. Крымчане в соцсетях недоумевали и не могли поверить в обвинения, выдвинутые против Андрея Филонова правоохранителями.

О том, как и за что, можно сказать, всеми любимый и “продвинутый мэр” оказался за решеткой, рассказывает в своей авторской колонке для читателей “ПолитНавигатора” крымский обозреватель Александр Ростовцев.

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Пид арешт!

Утром, 3 апреля, пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым распространила новость об аресте евпаторийского мэра Филонова и возбуждении в отношении него уголовного дела по двум статьям УК РФ по обвинению в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий, с причинением тяжёлых последствий.

Несмотря на прошедшую пятилетку воссоединения, интерес к Крыму не ушёл с повестки дня, и крымские новости встречают живой интерес не только по всей России, но и «за Перекопом» в широком смысле слова.

Евпатория – город, пользующийся большой популярностью у туристов, образцово-показательный во всём Крыму, выделяющийся ухоженностью и чистотой. Поэтому скандал с арестом мэра Филонова получил множество откликов в СМИ (в том числе и зарубежных), а также в соцсетях.

Граждане недоумевают: как же так – молодой мэр, превративший за неполных пять лет вверенный его заботам город в витрину для подавляющего большинства курортных городов России (вплоть до того, что опыт Евпатории должны были обобщить и распространить на федеральном уровне), «человек с хорошим лицом и манерами», бегающий трусцой, активный пользователь соцсетей и видеохостинга YouTube с персональным каналом «Iron мэр», внезапно помещён за решётку по обвинению в нанесении ущерба городу на общую сумму в 87 млн рублей.

Многие россияне, сравнивая Филонова с матёрыми коррупционерами, у которых при обыске находят миллиарды в матрасах, с улыбкой пишут отклики в блогах: «да он просто ребёнок, почти святой…»

Усомнившись в обоснованности ареста и объясняя падение евпаторийского мэра началом борьбы за власть в Крыму за полгода до выборов в Госсовет РК и местные советы, Филонова подняла на знамя «крымская оппозиционная общественность», организовавшая движняк #ЯверюФилонову. Гражданская жена Филонова Ирина Макаревич, увидев такое дело, решила повысить градус скандала, выступив на «Крым.Брехалиях».

Однако, не прошло и недели, как знамя с «новомучеником» поблекло и стало выпадать из слабеющих рук правофланговых, а по рядам «оппозиционеров» пробежал шепоток, что «на самом деле, с арестом Филонова не всё так просто, как кажется».

Удивительно, но даже такой помойный ресурс, как «Крым.Брехалии», куда регулярно бегают жаловаться на крымские и центральные власти всевозможные лишенцы, буквально на днях озадаченно признался, что «для ареста Филонова, видимо, были основания».

В прошедшую пятницу бензинчику в костёр скандала подлила секретарша Филонова, задержанная с поличным во время выноса документов из опечатанного кабинета арестованного градоначальника. А тут и два заместителя «айронмэра» разговорились на следствии – и тут-то всё заверте…

Следствием установлено: в начале 2018 года Андрей Филонов как должностное лицо, «явно выходя за пределы собственных полномочий», дал согласие МУП «КурортТоргСервис» на создание ООО «Лукошко». После, на безвозмездной основе ООО получило имущество, необходимое для ведения розничной торговли, о чём было указано в документах. Как сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, ООО «Лукошко» для торговой деятельности было передано более десяти объектов городской недвижимости. В данных действиях следствие усматривает «корыстную или личную заинтересованность» главы администрации. Общая стоимость имущества, переданного коммерческой организации ООО «Лукошко» и внесенного в ее уставной капитал в ущерб интересам городского округа Евпатория, составила 43 956 357 рублей».

«Тем самым, своими незаконными действиями Филонов А.В. неправомерно распорядился недвижимым и иным имуществом общей стоимостью 43 956 357 рублей, находящимся в муниципальной собственности, что лишило МУП «КурортТоргСервис» возможности осуществлять свою основную деятельность и получать прибыль с использованием отчужденного имущества, а также повлекло безвозмездный переход указанного имущества в собственность коммерческой организации, непоступление в бюджет городского округа Евпатория Республики Крым части прибыли муниципального предприятия и сокращение доходной части бюджета муниципального образования», – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, данными действиями Филонов превысил свои должностные полномочия, умышлено нарушив требования Федерального закона «О государственных муниципальных унитарных предприятиях». Его действия, как указывается в постановлении, повлекли нарушение интересов городского округа Евпатория и причинили ущерб в размере почти 44 миллиона рублей.

О запуске сети гастрономов «Лукошко» Филонов растрезвонил еще в июне 2015 года. Благородная задача сети, по его словам, заключалась в продаже социально значимых продуктов питания по ценам на 20-30% дешевле средних по Евпатории. По словам самих евпаторийцев, сниженные цены в сети продержались только первых два месяца после открытия, а потом выросли и стали «как везде».

Но махинации с ООО «Лукошко» – всего лишь видимая часть айсберга. На самом деле, прокуратура начала раскручивать дела и делишки Филонова довольно давно. Осенью прошлого года в горсовете Евпатории была сформирована специальная комиссия по просьбе прокуратуры, поднявшая вопрос о снятии мэра с должности.

Причиной тому послужило распоряжение «айронмэра», подписавшего распоряжение о назначении отца своей гражданской жены на должность руководителя одного из муниципальных предприятий Евпатории. Сам Филонов подал эту информацию журналистам РИА Новости таким образом, будто документ прошёл все согласования, в том числе на конфликт интересов и антикоррупционную экспертизу.

Гражданская жена Андрея Филонова – вышеупомянутая Ирина Макаревич, отцом которой является крупный бизнесмен Эдуард Проненко. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», «тестюшка» является совладельцем трех предприятий: ООО «ДК «Мегатрейд-Юг», «Мегатрейд» и «Трейд плюс». По меркам полуострова это крупный бизнес. Выручка одного только «Мегатрейд-Юг», занимающимся молочными продуктами, за 2017 год составил более 660 миллионов рублей.

В списке учредителей этой компании помимо «тестя» Проненко (его доля в компании – 58%) значится еще и «теща» Филонова – Виктория Макаревич (19%).

«Мегатрейд-Юг» – это главным образом Сакский молокозавод. В прежние времена у него был серьёзный конкурент – объединение «Крыммолоко» с филиалами по всему полуострову, убитое украинской экономической блокадой.

«Айронмэр» без особых колебаний ликвидировал евпаторийское «Крыммолоко», расчистив площадку для семейного подряда Проненко – Макаревич: «Я не вижу перспектив реанимации существующего молокозавода в Евпатории. Это уже не молокозавод, а просто частная собственность в центре города. Как его будут развивать собственники, даже они пока не знают. Завода в центре города не будет точно», – заявил в СМИ евпаторийский градоначальник в 2016 году.

Помимо дел молочных, у Филонова могут появиться дополнительные проблемы, благодаря «тестю» и «тёще». Так, по данным газеты «Евпаторийский курьер», Виктория Макаревич третий год находится в имущественном конфликте с неким Геннадием Ивановым за особняк, где при Украине находился банк «Грант». У Иванова на руках имеется актуальный акт купли-продажи, заключённый непосредственно с бывшим владельцем, тогда как гражданка Макаревич размахивает ксивой 18-летней давности, выданной ей Первой Евпаторийской товарной биржей, где, как утверждают журналисты, широко практиковалась легализация незаконных сделок с недвижимостью посредством фиктивных торгов.

«Тесть» Проненко всего два года назад находился в напряжённых отношениях с Департаментом имущественных и земельных отношений горадминистрации Евпатории, оспаривавшей у ДК «Мегатрейд-Юг» договор купли-продажи недвижимости площадью свыше 717 кв. м., расположенного по адресу: город Евпатория, проспект Победы, 44.

В июне 2018 года Арбитражный суд РК вынес решение в пользу компании «тестя» Филонова, но, по данным крымского портала Informer, город недополучил за недвижимость, отданную в коммерческую аренду, 18 миллионов рублей, отдав помещения за 27 млн вместо 45 млн.

Можно не сомневаться, что «родственники жены» пребывают в шоке и трепете, потеряв покровителя в лице «почти святого» «зятя-айронмэра», ведь дело Филонова только-только начало раскручиваться.

В прошлом году состоялась «битва на ракетках» между Филоновым и крымским вице-премьером Нахлупиным. Нахлупин тогда победил «айронмэра». Победитель получает всё: в последние полгода Нахлупин чалится в камере изолятора ФСБ в Лефортово. Проигравший Филонов занял скромное место в симферопольском СИЗО.