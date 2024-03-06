Академик НАН: Украинцы – главные нытики среди европейцев

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Украинцы – такие же европейцы, как французы или британцы, однако всех бесят тем, что очень любят всюду ныть и жаловаться.

Об этом на канале «Новости Live» заявила руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины академик Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, безусловно, европейская страна. Я просто пытаюсь анализировать поведение наше. Мы не такая европейская страна, как Германия или Франция», – сказала она.

Ведущая уточнила, что же отличает украинцев.

«А что нас отличает? Про нас всегда говорят: «Мы хороши – дайте гроши», – отметила журналистка.

Академик ответила, что дело не столько в этом.

«Мы ныть очень любим, мы очень любим жаловаться. То, что никогда не делают мои любимые британцы, никогда они не жалуются, а мы очень любим, и это нас отличает. И это лично меня бесит. Не так плохо у нас было, чтобы вот это так плакаться всюду», – высказалась Либанова.

В остальном же, добавила она, у украинцев «абсолютно европейское» поведение. В качестве примера академик почему-то выбрала историю о спасённой старенькой собачке как что-то показательное.

«Я недавно встречалась с женщиной, она сервисом занимается, и у неё собачка, старенькая собачка. Эту собачку привезли из Херсона, потому что там бросили собачий питомник, а она уже старенькая, она уже ценности не имеет такой. И эту собачку всё равно привезли в Киев. Это абсолютно европейский подход, абсолютно! О чем мы говорим? Мы – европейцы! Мы готовы работать, мы работаем. То, что мы не любим платить налоги – а покажите мне, кто любит», – уверяет Либанова.