Академик назвал витамин, спасающий от коронавируса

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Риск заражения коронавирусной инфекцией снизит профилактический2 прием витамина D.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто, отвечая на вопрос, как предохраняется от заражения коронавирусной инфекцией.

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«Cам принимаю поливитамины и микроэлементы. Весной были озвучены данные по Италии, и они удивили: у больных был выявлен дефицит витамина D — это при их-то солнечности! Сейчас опубликованы данные по Мексике – та же самая ситуация», – сказал академик.

Он добавил, что прежде витамин D рассматривали как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен и предотвращает рахит и остеопороз.

«Потом выявили связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А сейчас обнаружили связь с иммунной системой: он работает как модулятор иммунной системы, активатор Т-клеточного иммунитета. В общем, механизмы его положительного эффекта понятны», – резюмировал Шляхто.