Академик РАН: «Несказанно рад уходу Макдональдса»

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Уход одного из главных монополистов «мусорной» еды «Макдональдс» из России приведет к снижению численности целого ряда заболеваний у населения, особенно у детей.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно не ликвидировать, а снизить до единичных случаев целый ряд болезней группы кишечных инфекций, опять же неинфекционные этиологии, которые провоцируются за счёт нездорового питания. В частности, такие заболевания, которые приводят к избыточному весу за счёт «мусорной» еды. «Мусорная» еда – это порождение последних 30 лет технологий. Ушёл с нашего рынка «Макдональдс», чему я несказанно рад. И вся эта инфраструктура, которую они построили, оснащённых современным технологическим оборудованием предприятий общественного питания, но которые занимались не сохранением здоровья нашей страны и наших детей, а провоцировали их к эндокринным заболеваниям, к ожирению, к избыточному весу и так далее», – заявил Онищенко.