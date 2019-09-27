Академик: вся украинская земля стоит ничтожно мало

27.09.2019, Киев, Игорь Петров

Стоимость всей сельскохозяйственной земли Украины гораздо меньше, чем капитализация одной крупной транснациональной корпорации, и ТНК легко скупят всю землю в стране после открытия рынка земли.

Между тем, украинский бюджет получит копейки.

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Об этом на круглом столе в Верховной Раде Украины заявил доктор экономических наук, академик НААНУ Валерий Жук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сельскохозяйственные земли, представленные в национальном балансе Украины всего-навсего 150 млн условных единиц.

Рыночная стоимость всех земельных активов – 25 млрд условных единиц.

Цена, которую мы слышим от экспертов – 50-60 млрд условных единиц.

Вот эта разница в 20-30 млрд условных единиц и давит от имени олигархата и спекулянтов, давит на сегодняшнюю власть по поводу запуска рынка земли.

Только вдумайтесь – вся капитализация украинских земельных активов составляет 25 млрд, тогда как капитализация одной ТНК, такой, например, как Apple – больше триллиона.

Вся наша земля – 2,5% одной ТНК! И мы вступаем в открытый рынок земли. Вопрос – не в том, чтобы дать хорошую цену селянину, вопрос – будет ли существовать такое государство как Украина, когда основным ресурсом будут владеть не национальные корпорации и не люди», – предупреждает академик.