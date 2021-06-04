Акции «Газпрома» резко обновили максимум. Киев и Варшава в ярости: «СП-2» достроен

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

Укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток-2» завершена.

Об этом сегодня, выступая на Петербургской экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, была успешно завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток-2». Работа по второй нитке продолжается», – сказал Путин.

Цена акций «Газпрома» после того, как прозвучали эти слова, обновила максимум с 2008 года.

«Прямо наш личный Илон Маск», – прокомментировала это скандальная телеведущая Ксения Собчак, напоминая про обвал криптовалют после недавних заявлений американского предпринимателя.

«Интересно, что сейчас будут говорить эксперты (а мы всех их помним поименно), которые утверждали, что «Северный поток-2» никогда не будет достроен?», – поинтересовался в своем телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков.

«В Варшаве в бешенстве, в Киеве в отчаянии, в Вильнюсе в трауре. В этих столицах дружно предаются скорби, осуждают США и вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться», – торжествует сенатор РФ Алексей Пушков.