Акции либералов-релокантов сошли на нет в Армении

Известный общественный и политический деятель Армении Айк Бабуханян, глава партии «Союз Конституционное право» и координатор движения «Сильная Армения с Россией – за Новый Союз» дал оценку ситуации с так называемыми российскими релокантами, покинувшими страну после начала СВО.

Свое видение он изложил в интервью «ПолитНавигатору».

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Насколько велико в вашей стране количество релокантов – бежавших из России противников Владимира Путина?

– После объявления СВО в Армению приехало более 100 тысяч человек из России, хотя я не могу назвать их всех противниками Путина, потому что часть из них просто испугалась войны, испугалась мобилизации. Но они, конечно, не поддерживают СВО, но и не являются противниками. Другая же часть, конечно, да, идеологические противники. Должен сказать, что половина из тех, кто приехал, разъехались кто куда. Кто-то вернулся в Россию, кто уехал на Запад, но половина осталась здесь и работает, живет в Армении.

Что можно рассказать об их особенностях по сравнению с другими эмигрантами из России?

– Есть очень маленькая часть людей, буквально горстка, которые пытаются продвигать политические проукраинские лозунги. Но, повторюсь, это горстка людей, а в основной массе каких-то особых примет особенностей у релокантов мы не замечали.

Как их воспринимают местные жители? Кто рад, а кто наоборот не рад?

– В целом отношение к русским людям традиционно доброжелательное. Кроме того, конечно же наплыв вот такой релокантов, а это в основном люди не бедные, значительно оживило область торговли, сферы услуг, общественного питания. Создалось много фирм, которые работают в области программирования. Поэтому определенное положительное воздействие на экономику приезд этих людей имел. Отрицательное влияние оказали те, кто снимал квартиры, потому что стоимость аренды выросла, тем более в начальный период выросла в несколько раз. Поэтому те люди, которые до того снимали квартиры, были не рады. А вот те, кто работал в области услуг, торговли, питания и гостиничный бизнес, то они были рады.

Есть ли какие-то конфликтные ситуации?

– Практически конфликтных ситуаций не было. Разве что одна блогерша развязно пыталась себя повести в музее, или пару человек, которые пытались кричать антироссийские лозунги, им сделали замечание. А в массе своей каких-либо конфликтных ситуаций не наблюдается.

Проводят ли беглецы-либералы антироссийские/заукраинские акции в вашей стране?

– Вот этих либералов, которые проводят акции, буквально горстка. В начале своего пребывания они более активно пытались проводить эти акции, и это встретило недовольство со стороны населения, так как основная масса отнеслась к этому враждебно. Были люди, которые подходили и объясняли этим либералам, что они не в своей стране и они не имеют право высказывать точку зрения, которая противоречит интересам армянского народа.

Но среди местных западников, которые сидят на западных грантах, но, опять-таки, это небольшая горстка, пытались подбадривать вот этих либералов. Но в основном народ был против и очень этому противился. Поняли вот эти либералы, что их не поддерживает народ, и всё реже и реже проводят какие-то подобные акции.

Надо сказать, что Украина в своё время очень активно поддержала Азербайджан в вопросе оккупации Нагорного Карабаха, а затем в вопросе геноцида, который там был устроен. И так как Киев очень поддерживал, то имидж Украине в глазах общественности в основном отрицательный.

Как это воспринимают власти?

Власти со своей стороны в таких вопросах придерживаются нейтралитета и выполняют в основном функции обеспечения правопорядка во время подобных акций.

Есть ли изменение отношения к релокантам спустя время?

А.Б: Можно сказать, что никаких изменений нет. И релоканты, особенно те, которые не вмешиваются в политику, а это основная часть этих людей, которые переехали, спокойно работают, живут в Армении. К ним люди относятся спокойно, та как к ним в качестве русских людей относятся доброжелательно. Те релоканты, которых самое меньшинство, и которые пытаются политизировать, то к ним, конечно отношение общества в целом отрицательное.

Поняв это, часть уехала. В последнее время практически таких акций уже и нет. Другая часть прекратила такие действия, так как осознают, что какой-то нет хорошего отношения к таким акциям.

Те же, кто не политизирует своё пребывание в Армении, к ним отношение не изменилось, и их по-прежнему их спокойно воспринимают.