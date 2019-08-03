Акции майданщиков в Москве смыло ливнем

03.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Несанкционированные акции сторонников оппозиции в Москве закончились раньше ожидаемого – причиной стал проливной дождь в столице.

Сочувствующие оппозиции журналисты канала «Рупор Москвы», ведущие стримы из центра столицы, предположили, что дождь мог быть вызван искусственно из вертолетов, летавших над митингующими.

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По данным ОВД-инфо, всего в ходе сегодняшних манифестаций было задержано 685 человек.

Интересно, что сегодня среди работников МВД, работавших в центре Москвы, был замечен Сергей Кусюк, бывший замкомандира полка спецназначения «Беркут», уехавший в Россию после Евромайдана.