Акции преемника Лукашенко начинают расти

В Белоруссии президент Александр Лукашенко запустил подготовку к политическому сезону-2024. Все произошло быстро и заняло всего пару дней.

Сначала, в четверг, во Дворец Независимости пришла спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Интересно, что основные государственные медиа, чтобы подчеркнуть важность встречи, обязательно упоминали два портфеля документов, с которыми она явилась на прием к президенту.

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Известно, что темами «обстоятельного разговора» были предстоящие местные и парламентские выборы, кадровые вопросы и ситуация в Минске. Что касается деталей этого разговора, тот тут президентская пресс-служба оказалась немногословной. Никаких подробностей о затронутых во время обсуждения кадровых вопросах и ситуации в Минске не сообщается.

Что касается предстоящих выборов, то была анонсирована встреча с руководителями оставшихся после летней перерегистрации четырех партий, которая и состоялась в пятницу.

Официальный старт избирательной кампании будет дан в самое ближайшее время. Новая редакция Конституции закрепила дату единого дня голосования. Теперь выборы депутатов всех уровней должны проходить раз в 4 года в последнее воскресенье февраля и соответствующий указ должен быть подписан не позднее, чем за 3 месяца до этого.

События последних двух дней не были громкими или драматичными, но они подвели итог трех лет политической трансформации Белоруссии, за которые республика изменилась сильнее, чем за предыдущие двадцать.

Период с 2020 по 2023 годы были переходным периодом к новой эпохе белорусской государственности, которая начнется с 2024 года. За это время Лукашенко вышел победителем из тяжелого послевыборного политического кризиса, подавив выступления оппозиции, до предела закрутив гайки, перекрыв все каналы западной финансовой подпитки «пятой колонны», закрыв сотни финансируемых из-за рубежа НКО и отправив тысячи оппозиционных активистов за решетку, а десятки тысяч – в эмиграцию.

Жестко и недемократично? Безусловно. Но это было исправление сделанных за долгие годы многовекторности ошибок, а альтернативой этих мер было превращение Белоруссии в Украину номер два. Подавив радикальную оппозицию, Лукашенко провел конституционную реформу и переформатировал партийную систему.

О конституционной реформе Лукашенко впервые объявил еще задолго до президентских выборов 2020 года, но поначалу работа над ней шла ни шатко ни валко – раз в несколько месяцев проходили совещания, но даже общие черты будущего государственного устройства гражданам страны не раскрывали.

После выборов Лукашенко конституционной реформой занялись вплотную, объявили всенародное обсуждение, сроки которого неоднократно переносились. В итоге окончательный текст появился в конце 2021 года, а референдум, спокойно и без потрясений прошел 27 февраля 2022-го.

Новая система белорусской власти получилась громоздкой и непривычной, в ней появилось Всебелорусское собрание – новый коллективный орган, наделенный полномочиями принимать ключевые и стратегические решения. Выглядит все необычно, но цель понятна – Лукашенко хочет таким образом уберечь страну от крупных потрясений в период после своего ухода. Существовавшая персоналистская модель в этом плане была очень уязвимой. Поможет ли новая модель – время покажет.

О том, что партийная система не будет прежней, стало окончательно понятно, когда избирателям был показан текст новой Конституции. Теперь партии не «содействуют выявлению и выражению политической воли граждан», а «содействуют реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина».

На пятничной встрече с партийными лидерами Лукашенко разъяснил это различие.

«В ходе перерегистрации мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны», – отметил Бацька.

Теперь задача партий – «представлять интересы своих членов перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении принимаемых решений». Партийной оппозиции в Белоруссии теперь нет на конституционном уровне. Из 15 партий остались 4. Все оппозиционные и мелкие провластные не прошли перерегистрацию.

Вместе с тем партию власти, новую КПСС Лукашенко создавать пока не намерен. На встрече с партийным руководством глава новосозданной «Белой Руси», которой предрекали такую роль, сидел на удалении от президента и не выделялся среди коллег.

Лукашенко предпочел допустить некоторый плюрализм и вариативность в рамках официального дискурса, а сам при этом оставаться «над схваткой». Замечу, кстати, что «системные националисты», которые в последнее время ведут себя шумно и скандально, остались без собственной партии.

От выборов сюрпризов ожидать не приходится. Скорее всего, открытых оппозиционеров на них не будет не только среди победителей, но и среди кандидатов. Самым простым механизмом выдвижения для оппозиционеров всегда был партийный. Провели съезд, подали список в избирком и они гарантированно попадают в бюллетень. Теперь партии только провластные, а после того, как многие, поставившие в 2020 году подпись за Тихановскую или Бабарико, получили за это немалые проблемы, вариант со сбором подписей для оппозиционеров теперь тоже отпадает.

Наконец, нельзя не отметить еще один момент, персональный. Акции Натальи Кочановой продолжают расти. Именно со встрече с ней Лукашенко начал подготовку к финальной стадии политической трансформации. Несколько лет назад вопросы электоральной кампании он обсуждал бы с председателем ЦИК, кадровые вопросы (явно речь идет о важных фигурах)– с главой собственной администрации, а проблемы столицы – с мэром Минска. Сейчас – со спикером Совета Республики, в компетенцию которой эти вопросы официально не входят.

После принятия новой Конституции Кочанова официально стала вторым человеком государства и преемником Лукашенко в случае, если с ним что-то случится. Она -самый медийный из белорусских чиновников, имеет большое влияние на кадровую политику, за последние года на ряд ключевых должностей в белорусском государстве были назначены близкие к ней люди – для них уже есть соответствующее неофициальное обозначение – «витебский клан». Теперь уже понятно, что именно она из Полоцка будет играть ключевую роль в политической трансформации 2024 года.

Бывшая коммунальщица из Полоцка как никогда близка к тому, чтобы стать преемником Лукашенко. Некоторые эксперты даже допускают то, что она станет президентом Белоруссии уже в 2025 году, когда Лукашенко не пойдет на очередной срок, оставив за собой пост главы Всебелорусского народного собрания, который можно занимать хоть пожизненно, сохраняя при этом весьма широкие полномочия, включающие, в том числе, импичмент действующего президента, если тот окажется слишком строптивым.

Время покажет, будет ли реализован такой сценарий, однако усиление Кочановой – фактор позитивный. Она не обладает лукашенковской харизмой, однако зарекомендовала себя как умелый политический администратор, не склонна к шараханью в крайности и вряд ли будет играть в многовекторные игры с непредсказуемым исходом.