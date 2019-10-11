Акционер нелегальных казино возглавил антирейтинг политиков Украины

11.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко возглавил антирейтинг по уровню доверия украинцев к политикам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие данные были получены в ходе социологического опроса, киевского Центра Разумкова.

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По данным исследования, недоверие чаще высказывается экс-генпрокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), бывшему спикеру парламента Андрею Парубию (83% недоверия), бывшему президенту Петру Порошенко (80% недоверия).

Кроме того, недоверие украинцы чаще всего выражают народным депутатам от партии ОПЗЖ: Нестору Шуфричу (78% недоверия), сопредседателям фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76% недоверия), Юрию Бойко (68% недоверия), а также председателю фракции “Батькивщина” Юлии Тимошенко (74% недоверия).

Недоверием граждан пользуются также министр внутренних дел Арсен Аваков (72%), бывший премьер-министр Владимир Гройсман (70,5%).

Оценивая уровень доверия к политикам, чаще всего украинцы выражали доверие Владимиру Зеленскому (ему доверяют 70,5% опрошенных), спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова (54%), премьер-министру Алексею Гончарук (36%).

Как уточнили в социологической службе, среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только они имеют положительный баланс доверия-недоверия (т.е. доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Такие данные были получены в результате исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, на днях на фоне международного политического скандала Луценко раскрыл детали своих встреч с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

В конце лета председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.