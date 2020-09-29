Акционеры из стран, что ввели санкции против РФ, получат гигантские дивиденды от «Сбербанка»

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

«Сбербанк», который так и не открыл не одного отделения в Крыму, выводит деньги в страны, которые ввели антироссийские санкции.

Об этом сообщает телеканал «Царьград», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сверхприбыль банка только за прошлый год составила 845 миллиардов рублей. Выплачивает рекордные дивиденды, из которых как минимум 2 млрд долларов будут выведены в страны, которые ввели против нас санкции», – сказал в эфире ведущий Юрий Пронько.

Он считает, что глава «Сбера» Герман Греф получает сверхприбыли за счет того, что обложил россиян своим собственным налогом.

«За право распоряжаться своими личными средствами надо теперь платить. Крупнейшая контора ростовщиков, прикрываясь статусом госбанка, наложила лапу на экономику России. Так со 2 июня «Сбер» ввел комиссию в 1% на внутрибанковские переводы в банкоматах. Этим решением «Сбер» практически послал государство Российское и всех нас куда подальше», – сказал Пронько.