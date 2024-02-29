«Акция для ВСУ: пригони трёх уклонистов – получи дембель» – Дикий решил проблему мобилизации

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Пока что в скандальном законе о мобилизации есть только подвижки по вопросу срока службы. О том, как и кем пополнять армию, речи нет.

Об этом на канале «Новынарня» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это закон о демобилизации, это не закон о мобилизации. У нас есть две проблемы: домобилизация и демобилизация. Нам действительно нужно дать перспективу возвращения домой тем, кто уже воюет, нам нужно чётко установить граничный срок службы, и это в новом законе есть. Хотя, тоже пока что криво, рагульски прописано. Те, кто его писал, считают, что 36 месяцев службы в ТЦК и 36 месяцев в Авдеевке – это то же самое. Люди вообще не понимают, о чём это. Ну ладно, там хотя бы в принципе вводится предельная граница службы. Вопрос демобилизации – действительно, кажется, решён будет. А вопрос домобилизации и замены тех, кому мы даём возможность дембельнуться, этот закон не решает от слова совсем. Он вообще не об этом», – сказал Дикий.

Однако он добавил, что затягивание этого процесса, в конце концов, приведёт к нетривиальным инициативам.

«В какой-то момент просто главком, неважно Залужный–Сырский, любой, может объявить в ВСУ акцию: пригони трёх уклонистов – получи дембель. Поверь, за неделю миллион нагонят. Я оптимист – и всё-таки надеюсь, что обойдёмся более цивилизованными методами», – отметил экс-боевик.