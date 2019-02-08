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08.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Крым, Россия, Украина
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Акция «Крым – це Украина» собрала горстку «свидомых» на Майдане

Лишь около 20 человек, представляющих меджлисовцев, «правозащитников» на западных грантах и бежавших «свидомых» из Крыма собрала сегодня акция в поддержку украинского статуса полуострова, что прошла на Майдане в центре Киева.

Манифестация была приурочена к 48-летию Владимира Балуха, который был арестован в Крыму по обвинению в хранении боеприпасов. По мнению собравшихся, Балух – украинский герой и жертва репрессий, поскольку демонстративно отказывался снимать желто-синий флаг со своего дома в частной местности.

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Украинская пропаганда ранее утверждала, что Балух голодал за решеткой рекордный срок – 200 дней – и остался жив.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппарова признала, что центральные украинские телеканалы все чаще игнорируют в своих новостных выпусках темы Крыма и Донбасса.

«Доля освещения темы Крыма и Донбасса сегодня не является адекватной. 8,7% о Донбассе, 2,2% о Крыме – это общие данные мониторинга информационных каналов. А если брать еще пять национально-развлекательных, то эта доля еще меньше», – признавала украинская чиновница.

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