Акция нацистов возле NewsOne: «Russia must die»

08.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Украинские нацисты провели вечером в понедельник акцию возле редакции телеканала NewsOne, требуя запрета этого СМИ за попытку организовать телемост со «страной-агрессором» Россией.

Участники акции через кордон силовиков забросали территорию канала дымовыми шашками и петардами.

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Во время акции один из боевиков объявил, что среди присутствующих журналистов есть корреспондент «российского сайта «Страна», указав, что издание публикует снимки с акции.

Националисты тут же обступили молодого человека, которого сочли корреспондентом «Страны», и начали скандировать: «Смерть сепарам!».

Когда за коллегу попытался заступиться другой журналист, ему тут же устроили допрос, требуя признаться, для кого он снимает на акции.

От националистов репортеров спасли полицейские, которые вывели их из толпы, после чего опознанным пришлось покинуть место проведения акции.

Интересно, что большинство других украинских журналистов в происходящее предпочли не вмешиваться, молча наблюдая за происходящим.

Стример «Братства» Дмитрия Корчинского, напротив, присоединился к националистам и пытался схватить одного из предполагаемых сотрудников «Страны», крича: «Он враг!».

Завтра штурмовики намерены собраться на аналогичную акцию возле Нацсовета по ТВ и радиовещанию, чтобы потребовать лишить NewsOne лицензии на вещание.