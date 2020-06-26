26.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Болгария, Косово, Общество, Политика, Польша, Россия, Сербия
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Акция в поддержку сербского Косово прошла в четырех славянских странах


Международное движение «Русы» провело акцию в поддержку русского Крыма и сербского Косово, приурочив её к 25 июня — Дню дружбы и единения славян.

Об этом рассказал «ПолитНавигатору» руководитель движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов.

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«Слава России, Крым вновь вернулся домой, а вот ситуация вокруг Косово, к сожалению, по-прежнему остаётся очень тревожной. Мы будем и далее делать всё возможное, чтобы территория Косово и Метохии опять вернулась под полный контроль Сербии, а русский Крым получил официальное признание европейских, и не только, стран», – сказал Родионов.

Участники акции, которая прошла в России, Сербии, Польше и Болгарии выставили небольшие пикеты. Они держали в руках флаги России и Сербии и плакаты с лозунгом «Крым – Россия, Косово – Сербия».


«Мы не планировали собирать многочисленные митинги, тем более, что в условиях коронавирусных ограничений это очень не просто. Поэтому в мероприятии приняли участие лидеры отделений и известные активисты нашего Движения на местах.

В других славянских странах, нашим соратникам по разным причинам не удалось провести подобные мероприятия, но они поддерживают нашу инициативу и мысленно с нами», – сказал Родионов.

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