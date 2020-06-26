Акция в поддержку сербского Косово прошла в четырех славянских странах

26.06.2020, Москва, Елена Острякова

Международное движение «Русы» провело акцию в поддержку русского Крыма и сербского Косово, приурочив её к 25 июня — Дню дружбы и единения славян.

Об этом рассказал «ПолитНавигатору» руководитель движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Слава России, Крым вновь вернулся домой, а вот ситуация вокруг Косово, к сожалению, по-прежнему остаётся очень тревожной. Мы будем и далее делать всё возможное, чтобы территория Косово и Метохии опять вернулась под полный контроль Сербии, а русский Крым получил официальное признание европейских, и не только, стран», – сказал Родионов.

Участники акции, которая прошла в России, Сербии, Польше и Болгарии выставили небольшие пикеты. Они держали в руках флаги России и Сербии и плакаты с лозунгом «Крым – Россия, Косово – Сербия».

«Мы не планировали собирать многочисленные митинги, тем более, что в условиях коронавирусных ограничений это очень не просто. Поэтому в мероприятии приняли участие лидеры отделений и известные активисты нашего Движения на местах.

В других славянских странах, нашим соратникам по разным причинам не удалось провести подобные мероприятия, но они поддерживают нашу инициативу и мысленно с нами», – сказал Родионов.