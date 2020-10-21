«Ах ты с…ка, бл…» – депутат Рады нецензурно обложила Зеленского из-за Турчинова

21.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Глава украинского государства Владимир Зеленский – это «недопрезидент», умеющий лишь играть «членом на рояле» и присваивающий себе заслуги предшественников.

Об этом в своем блоге написала депутат Верховной рады, член возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сюмар жестко прошлась по вчерашнему выступлению Зеленского перед парламентом и раскритиковала его «заслуги».

«Где ты был в 2014-м? Взял АК и поехал в Крым? Ты, бл.., знаешь, как выполняли приказы СБУ и военные при легитимном президенте Януковиче? Ты сейчас имеешь всю полноту власти. Почему не отвоевал Крым до сих пор? Фактически что изменилось? Это территория Украины, ты сам говоришь. Вперед! Страшно?

Тебе же оставили армию, которой тогда не было и близко. Почему ты не отвоевал ни метра украинской земле? Не отдал, с…ка, ни приказа о наступлении. На своей земле? И ты обвиняешь тех, кто принимал сложнейшие решения, когда стотысячная русская армия на восточной границе готова была зайти в Украину, чтобы вернуть «законного Януковича»? Ты – недоразумение, а не президент.

Ты звонил Турчинову в начале каденции и говорил как его уважаешь. И угрожаешь, когда он организует оппозицию. Тому, кто построил ракетную программу, которую ты нацепил как «свое достижение»?

В этом весь Зе – зеленый недопрезидент, что топает ножками и кричит, чтобы закрыть Порошенко, знаешь что тебе к нему – как до неба раком», – заявила Сюмар.

Политик также пригрозила Зеленскому, что он лишится президентского кресла раньше срока: «В чем ты прав, так это в том, что все проходит. И ты тоже. Очень скоро будешь в прошлом. Потому упоминание о том, что тебя наняли на работу на 5 лет – это чистый Фрейд. Ты боишься не досидеть свой срок. И так будет. Не досидишь. В украинской истории ты навсегда останешься таким – «голым королем» с булавой и дебильной игрой явно не тем органом на пианино».