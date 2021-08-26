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26.08.2021 15:56 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Культура, ЛГБТ, Общество, Россия, Скандал
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Ахеджакова довольна, что скандальный спектакль с ее участием остался в репертуаре «Современника»

Московский театр «Современник» не снял с репертуара скандальный спектакль «Первый хлеб», запрета которого добивалась...

Московский театр «Современник» не снял с репертуара скандальный спектакль «Первый хлеб», запрета которого добивалась патриотическая общественность.

Об этом в эфире телеканала-иноагента «Дождь» заявила исполняющая главную роль в спектакле актриса Лия Ахеджакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне прислали репертуар на октябрь. Там есть два спектакля, который называется «Первый хлеб» и давно идет по всей России. И до этого никто не замечал, что есть угроза безопасности страны. А вот в нашем случае заметили. Это все зачистка поля, которое называется культура», – сказала Ахеджакова.

Днем раньше СМИ сообщили, что спектакль снят с показа.

29 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить спектакль «Современника» «Первый хлеб» на наличие оскорблений ветеранов после жалоб организации «Офицеры России».

В спектакле присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Её героиня приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.

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