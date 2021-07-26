26.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Культура, Политика, Россия, Скандал
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Ахеджакова готова отказаться от званий и наград, чтобы глумиться над Великой Отечественной

Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова готова отказаться от всех российских званий и...

Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова готова отказаться от всех российских званий и наград ради возможности произносить со сцены монолог, осуждающий участие СССР в Великой Отечественной войне.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оскорбительный монолог Ахеджакова произносит в спектакле «Первый хлеб», поставленный на сцене театра «Современник» польским режиссером Бениамином Коцем. Артистка не видит в своем скандально монологе «никакого поругания»: «Очень красивый монолог, я очень им дорожу».

Ахеджакова ответила на возмущенные комментарии в интернете по поводу скандального спектакля, в котором помимо ее монолога присутствуют сцены гомосексуально любви.

«Один требовал мое психическое здоровье проверить. Другой говорил, что артистка находится в полной деменции и матом садит прямо на сцене «Современника». Третий требовал, чтоб я не была больше народной артисткой. Но у меня еще кое-какие награды есть, я могу им предъявить. Пусть убирают», – сказала Ахеджакова.



Она похвасталась свей популярностью в США и Прибалтике.

«У меня зрители по всему миру, ребята. Могу быть не народной. Пока я не в деменции, у меня зрители по всей России, чтоб вы знали. И они у меня в Америке, потому что есть люди, которые уезжали. И в этих странах наши люди: и в Германии, и в Израиле, и по всей Прибалтике. Забирайте «Ники» мои, забирайте государственную премию. Я без этих наград выживу», – заявила Ахеджакова.

Организация «Офицеры России» пожаловалась на спектакль «Первый хлеб» в Генпрокуратуру и мэрию Москвы, а патриотическая организация SERB пообещала сорвать премьеру.

Однако, как пояснил лидер SERB Гоша Тарасевич, накануне представления ему позвонила администратор «Современника» и сообщила, что из монолога Ахеджаковой убрали мат, а поцелуй двух мужчин только обозначили.

Поэтому активисты не стали срывать спектакль, хотя он им и показался низкопробным. Многие зрители уходили из зала прямо посредине первого акта. Тарасевич пообещал и дальше контролировать деятельность «Современника». Активисты SERB будут и дальше посещать «Первый хлеб» и следить, не нарушает ли театр данных обещаний. В случае нарушения, в зале буден разлита «очень вонючая жидкость».

Тарасевич призвал подписчиков направлять жалобы в департамент культура Москвы и следственный комитет.



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