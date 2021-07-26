Ахеджакова готова отказаться от званий и наград, чтобы глумиться над Великой Отечественной

26.07.2021, Москва, Елена Острякова

Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова готова отказаться от всех российских званий и наград ради возможности произносить со сцены монолог, осуждающий участие СССР в Великой Отечественной войне.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оскорбительный монолог Ахеджакова произносит в спектакле «Первый хлеб», поставленный на сцене театра «Современник» польским режиссером Бениамином Коцем. Артистка не видит в своем скандально монологе «никакого поругания»: «Очень красивый монолог, я очень им дорожу».

Ахеджакова ответила на возмущенные комментарии в интернете по поводу скандального спектакля, в котором помимо ее монолога присутствуют сцены гомосексуально любви.

«Один требовал мое психическое здоровье проверить. Другой говорил, что артистка находится в полной деменции и матом садит прямо на сцене «Современника». Третий требовал, чтоб я не была больше народной артисткой. Но у меня еще кое-какие награды есть, я могу им предъявить. Пусть убирают», – сказала Ахеджакова.

Она похвасталась свей популярностью в США и Прибалтике.

«У меня зрители по всему миру, ребята. Могу быть не народной. Пока я не в деменции, у меня зрители по всей России, чтоб вы знали. И они у меня в Америке, потому что есть люди, которые уезжали. И в этих странах наши люди: и в Германии, и в Израиле, и по всей Прибалтике. Забирайте «Ники» мои, забирайте государственную премию. Я без этих наград выживу», – заявила Ахеджакова.

Организация «Офицеры России» пожаловалась на спектакль «Первый хлеб» в Генпрокуратуру и мэрию Москвы, а патриотическая организация SERB пообещала сорвать премьеру.

Однако, как пояснил лидер SERB Гоша Тарасевич, накануне представления ему позвонила администратор «Современника» и сообщила, что из монолога Ахеджаковой убрали мат, а поцелуй двух мужчин только обозначили.

Поэтому активисты не стали срывать спектакль, хотя он им и показался низкопробным. Многие зрители уходили из зала прямо посредине первого акта. Тарасевич пообещал и дальше контролировать деятельность «Современника». Активисты SERB будут и дальше посещать «Первый хлеб» и следить, не нарушает ли театр данных обещаний. В случае нарушения, в зале буден разлита «очень вонючая жидкость».

Тарасевич призвал подписчиков направлять жалобы в департамент культура Москвы и следственный комитет.