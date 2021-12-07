Ахеджакова назвала осужденного педофила «героем нашего времени»

Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова превратила свое награждение премией «Театральная звезда» в номинации «Легенда» в очередную политическую акцию, выступив в защиту СМИ-иноагентов.

«Что такое иноагент? Это же шпион, который на эти деньги ходит, нюхает, на нас доносит и который разрушает нашу жизнь. Ну, почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшие журналисты, лучшие правозащитники. Мой любимый «Дождь», который был в телевизоре, теперь ушел в партизаны, тоже иноагент! Никогда нас «Дождь» не обманывает. Это наш «Дождь», наша «Медуза», – пафосно вещала Ахеджакова.

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Отдельный пассаж она посвятила руководителю петрозаводского отделения организации-иноагента «Мемориал» Юрию Дмитриеву, осужденному за педофилию.

«Мне негде это сказать, но тут сидят люди театра, и я знаю, что мы понимаем друг друга. То что «Мемориал» – иноагент и то, что петрозаводский глава «Мемориала» Юрий Алексеевич Дмитриев – пятый год над ним издеваются. То 13 лет дают, теперь 15. За то, что он восстанавливал имена расстрелянных во время Большого террора… Это герой нашего времени. И мы всей страной смотрим, как мучают этого человека», – стенала артистка.

Напомним, не имеющий даже среднего образования Дмитриев фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь, которую взял из детдома обнаженной, при этом заставлял ребенка принимать развратные позы. В материалах дела 800 таких снимков. Помимо приемной дочери на них и маленькая внучка педофила. Дмитриев лишь продолжил раскопки на месте массовых расстрелов, начатые петрозаводским правозащитником Иваном Чухниным. Ни он, ни Дмитриев в Карелии не считались оппозиционерами, пока не возникло дело о педофилии.

Премия «Театральная звезда» считается самой независимой в России, потому что определяет своих номинантов через интернет-голосование. Выдвижению Ахеджаковой в этом году не помешал скандал вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова.

Автора скандальной пьесы «Первый хлеб» «самого молоденького Рината Ташимова» Ахеджакова тоже не забыла упомянуть.

«Это мой автор с такими смыслами, которых я давно ждала», – сказал она.

Артистка обрушила гневные инвективы на критиков спектакля, в том числе, на ветеранов войны.

«Вдруг оказывается, что какая-то группы оскорбленных патриотов, которая называет себя «сербами», приходит к театру, и, не посмотрев спектакль, требует искоренить ошибки в нем. Какая-то невероятная цензура! Причем угрожают, что если к ним не прислушаются – это со мной история! – то тогда придет какой-то патриот в зал и из бутылки шампанского разбрызгивает фекалии. Как шампанское! И зритель убегает… Это оскорбленные патриоты, которые называются ветераны войны. Но я не могу себе представить, чтобы ветераны бегали по театрам и занимались цензурой, выводили театр на чистую воду. Но ведь, действительно, ветераны пишут доносы на спектакли, который не видели, а потом в театр приходит следователь и меня допрашивает! А я за свой театр и за своих авторов ручаюсь!», – страстно заверила Ахеджакова.

Среди «легендарных» сцен, на которых она играла, она упомянула киевский украинский театр имени Ивана Франко и львовский театр прежде петербургской «Александринки».