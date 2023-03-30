Ахеджакова опять «ушла» из «Современника» – в театре уже крутят у виска

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Скандальная артистка Лия Ахеджакова утверждает, что уволилась из театра «Современник».

Она рассказала иностранному изданию «Новая газета», что подала заявление об увольнении по собственному желанию 10 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако в дирекции театра заявили «Московскому комсомольцу», что актриса до сих пор числится в труппе и получает зарплату по штатному расписанию.

«Она актриса эмоциональная, много чего пишет. Никто ее не увольнял», – сказали в дирекции.

Что известно точно, Ахеджакова 10 марта разместила в той же «Новой газете» открытое письмо, в котором попрощалась со сценой «Современника». Возможно, таким образом актриса устраивала промоушен своему заграничному туру. После публикации она отправилась на Кипр со спектаклем «Мой внук Вениамин», который до этого отменили в Санкт-Петербурге.

По официальной версии, это было связано с проблемами, которые возникли у дворца культуры «Выборгский» с «Ленэнерго». Однако патриотическая общественность уверена, что отмена спектакля – результат массового возмущения словами Ахеджаковой о том, что она стыдится соотечественников и противопоставляет россиян украинцам.

В начале февраля «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин», единственную постановку, в которой была занята Ахеджакова. Это было сделано по просьбе зрителей, возмущенных политическими демаршами артистки.

В минувшем году Ахеджакова оказалась в центре скандала вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Автора пьесы Рината Ташимова актриса недавно назвала своим автором «с такими смыслами, которых я давно ждала».