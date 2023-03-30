Ахеджакова опять «ушла» из «Современника» – в театре уже крутят у виска

Елена Острякова .  
30.03.2023 21:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Медицина, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Скандальная артистка Лия Ахеджакова утверждает, что уволилась из театра «Современник».

Она рассказала иностранному изданию «Новая газета», что подала заявление об увольнении по собственному желанию 10 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальная артистка Лия Ахеджакова утверждает, что уволилась из театра «Современник». Она рассказала иностранному изданию...

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Однако в дирекции театра заявили «Московскому комсомольцу», что актриса до сих пор числится в труппе и получает зарплату по штатному расписанию.

«Она актриса эмоциональная, много чего пишет. Никто ее не увольнял», – сказали в дирекции.

Что известно точно, Ахеджакова 10 марта разместила в той же «Новой газете» открытое письмо, в котором попрощалась со сценой «Современника». Возможно, таким образом актриса устраивала промоушен своему заграничному туру. После публикации она отправилась на Кипр со спектаклем «Мой внук Вениамин», который до этого отменили в Санкт-Петербурге.

По официальной версии, это было связано с проблемами, которые возникли у дворца культуры «Выборгский» с «Ленэнерго». Однако патриотическая общественность уверена, что отмена спектакля – результат массового возмущения словами Ахеджаковой о том, что она стыдится соотечественников и противопоставляет россиян украинцам.

В начале февраля «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин», единственную постановку, в которой была занята Ахеджакова. Это было сделано по просьбе зрителей, возмущенных политическими демаршами артистки.

В минувшем году Ахеджакова оказалась в центре скандала вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Автора пьесы Рината Ташимова актриса недавно назвала своим автором «с такими смыслами, которых я давно ждала».

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