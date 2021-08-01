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01.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЛГБТ, Россия, Скандал
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Ахеджакова поддержала гей-пропаганду в искусстве

Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова выступила за гей-пропаганду в искусстве. Она высказалась...

Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова выступила за гей-пропаганду в искусстве.

Она высказалась на эту тему в интервью телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что мы видели фильмы, в которых нету этого жесткого отвращения к другим: трансвеститам, геям, лесбиянкам. Весь мир уже понял, что это не разврат. Это не болезнь. Это просто другая хромосома. И все. И не ваше собачье дело… Это есть в кино и в нашем, есть в спектаклях…», – сказала Ахеджакова.

Таки образом актриса пыталась защитить скандальный спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник», в котором она играет. Там присутствует сцена с поцелуем двух мужчин.

Организация «Офицеры России» также усмотрела  в спектакле польского режиссера Бениамина Коца оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию.



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