Ахеджакова поддержала гей-пропаганду в искусстве

01.08.2021, Москва, Елена Острякова

Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова выступила за гей-пропаганду в искусстве.

Она высказалась на эту тему в интервью телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Дело в том, что мы видели фильмы, в которых нету этого жесткого отвращения к другим: трансвеститам, геям, лесбиянкам. Весь мир уже понял, что это не разврат. Это не болезнь. Это просто другая хромосома. И все. И не ваше собачье дело… Это есть в кино и в нашем, есть в спектаклях…», – сказала Ахеджакова.

Таки образом актриса пыталась защитить скандальный спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник», в котором она играет. Там присутствует сцена с поцелуем двух мужчин.

Организация «Офицеры России» также усмотрела в спектакле польского режиссера Бениамина Коца оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию.