Ахеджакова: Я нарасхват у грузин, героям слава!

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Скандальная артистка Лия Ахеджакова жалуется на то, что театр «Современник» снял с репертуара все спектакли с ее участием, однако без работы она не сидит.

Об этом сама Ахеджакова рассказала по телефону активисту патриотической организации «Серб», позвонившему ей под видом помощника главного режиссера Академического театра драмы и комедии украинского города Днепр Игоря Лешинского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть какие-то предложения из-за границы и кое-что в Москве предлагают. Я еще должна узнать, что разрешат. Мне, конечно, удобнее тут в Москве работать. Мне очень приятно, что вы мне с этим предложением звоните. Сейчас ничего я не могу решать. Мне сразу же поступили предложения из Грузии по поводу кино, и в Москве есть частный театр. И есть выезд с моим спектаклем на Кипр», – рассказала Ахеджакова.

Всю эту информацию она выдала, чтобы вежливо отказать «Лешинскому», который предложил ей сыграть 7 спектаклей в Днепре. Также артистка пожаловалась, что на нее сделали «донос в прокуратуру», и поэтому она не может приехать.

При этом Ахеджакова поблагодарила лже помрежа за приглашение выступить перед «нашими захистниками» и со смехом отозвалась на националистическую кричалку «слава Укаине», сказав «героям слава».

Лидер «Серба» Гоша Тарасевич намерен предоставить запись пранка Ахеджаковой руководству театра «Современник» и прокуратуре. Он хочет добиться увольнения скандальной артистки.

Ранее в Санкт-Петербурге был отменен спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе писательницы-русофобки Людмилы Улицкой, в котором главную роль исполняла Ахеджакова. По официальной версии это было связано с проблемами, которые возникли у дворца культуры «Выборгский» с «Ленэнерго». Однако патриотическая общественность уверена, что отмена спектакля – результат массового возмущения словами Ахеджаковой о том, что она стыдится соотечественников и противопоставляет россиян украинцам. Актриса выразила желание уехать на Украину «после ее победы».

В Нижнем Новгороде спектакль «Мой внук Вениамин» состоялся, хотя там тоже были протесты.

В минувшем году Ахеджакова оказалась в центре скандала вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Автора пьесы Рината Ташимова актриса недавно назвала своим автором «с такими смыслами, которых я давно ждала».