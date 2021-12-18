Ахеджакова заявила, что всю жизнь играет поросенка

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Известная скандальными либеральными демаршами артистка Лия Ахеджакова призналась, что влияние на ее жизнь оказала первая роль, сыгранная еще в ТЮЗе.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в это время играла спектакль «Три поросенка». Я была средний поросенок Нуф-Нуф. И я пела: «Нас не страшен серый волк». И эта мантра оказалась пророческой. По сей день я пою: «Нам не страшен серый волк», – сказала Ахеджакова.

В минувшем году Ахеджакова оказалась в центре скандала вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Автора пьесы Рината Ташимова актриса недавно назвала своим автором «с такими смыслами, которых я давно ждала».