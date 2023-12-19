«Ахмат – сила, ЛДПР – слава» – партия Жириновского выдвинула в президенты «искреннего брата Кадырова»

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ЛДПР выдвинула сегодня на внеочередном 35-м съезде на пост президента РФ своего лидера Леонида Слуцкого.

Альтернативных кандидатур не было, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хотя накануне изгнанный из депутатов Госдумы по инициативе самой ЛДПР Василий Власов обратился к делегатам с призывом присоединиться «к глубоко продуманной инициативе уважаемого Сергея Миронова» из «Справедливой России», поддержать в качестве кандидата президента РФ Владимира Путина.

«Незачем тратить партийные деньги на самопиар Слуцкого, мы должны понять всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешиться от беспечности, стать единым фронтом народов, защищающих свою честь, свою свободу и свою Родину», – написал Власов. Кроме того, скандальная журналистка Ксения Собчак разгоняла слух о том, что на съезде будет изгнан из депутатов один «сокол Жириновского» Ярослав Нилов. Причина та же, что у Власова – личный конфликт со Слуцким.

Однако на самом деле ничто не свидетельствовало о политической борьбе в ЛДПР. Он проходил в стиле ретро, то есть так не любимой покойным отцом-основателем КПСС.

Выступающие, сменяя друг друга, хвалили единственного кандидата. Тут был и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, и сенатор Елена Афанасьева, и недавно освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут, и представители ДНР, и добровольцы СВО, и общественники.

Ярче всех выступил президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров. Он назвал Слуцкого «искренним братом Рамзана Кадырова и истинным другом чеченского народа».

«Сегодня наступило время новых лидеров. И среди этих новых лидеров одним, кого я могу смело назвать Мининым и Пожарским современности, это наш с вами Леонид Слуцкий. Благодаря таким лидерам живет сегодня Россия. Его храбрость, где надо, и степенность, где надо, выпестовали из него поистине настоящего лидера, одного из блестящих лидеров России, за которого чеченцы готовы пролить кровь, если это понадобится. Ахмат- сила, ЛДПР – слава, Россия – непобедимая мощь, Слуцкий – будущий президент», – сказал Умаров.

В итоге за Слуцкого почти единогласно проголосовали 106 кандидатов (еще два бюллетеня были признаны недействительными).

Речь кандидата от ЛДПР была полна триумфаторства. Он пообещал, что детище Жириновского станет второй политической партией России.

«Давайте вспомним, сколько было голосов о том, что Слуцкий – могильщик ЛДПР, что партия без Жириновского не выживет. Мы не просто выжили, мы укрепились. Мы сегодня в тренде роста вместе с партией парламентского большинства. Мы сегодня стремительно становимся стержневой, стволовой, ключевой политической силой в партийной архитектуре современной России», – сказал Слуцкий.

Свою речь он закончил лозунгами: Жириновский навсегда! ЛДПР всегда рядом!

Бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попытался поерничать по поводу выдвижения Слуцкого.

«Есть, за кого голосовать (сарказм, ..ля)», – написал он в своем тг-канале.

Политтехнолог Мария Сергеева считает, что у кандидата от ЛДПР на предстоящих выборах нет никаких шансов.

«У нас нынче по-своему уникальная президентская кампания. Вообще без интриги, даже аппаратной – и это устраивает всех. Даже если что-то нехорошее произойдёт на фронте или в экономике — это не повлияет на результат на президентских, народ не побежит за Зюганова или Слуцкого голосовать. По-настоящему интересное начнётся ближе к тридцатому году. А до этого можно заняться разведением гортензий в саду», – остроумничала Сергеева.

Политолог смутной политической ориентации Сергей Старовойтов разъясняет, почему в президентских выборах в России участвовать надо, несмотря на то, что их итог заранее известен.

«В России политик становится большим политиком, только после участия в президентской гонке. В первую очередь, это касается лидеров парламентских партий. Именно поэтому Слуцкий лично поведет ЛДПР, а Зюганов не хочет отдавать своего права кому-то другому, при том, что, казалось бы, ему уже никому ничего доказывать не надо. Именно поэтому, из-за отказа даже формально, символически бороться за главный пост в стране, лидера СРЗП Миронова критикуют даже однопартийцы, и вес его неуклонно снижается», – написал Старовойтов.