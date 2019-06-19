Ахметов дал чёткий сигнал против воссоединения Украины и России

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина в перспективе не должна воссоединяться в единое государство с Россией.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер считающейся «пророссийской» партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фронтмен осколка Партии регионов, ориентирующейся на олигарха Рината Ахметова, заявил о любви к русской культуре, но выступил против возвращения в состав России отторгнутых сепаратистами исторических русских земель.

«Нас очень часто путают со структурой «За життя» Медведчука и Левочкина – они больше прислушиваются к Кремлю, ездят туда, получают какие-то указания, никто этого не скрывает.

Я отлично отношусь к русской культуре, мы говорим на русском языке, полстраны говорит на русском языке. Но я не хочу, чтобы наша страна была каким-то юго-западным округом Российской Федерации.

Как раз мы за Украину. Да, мы за внеблоковую Украину, за независимую Украину, за ту Украину, в которой каждый может говорить на родном языке», – заявил Вилкул.

Напомним, что ранее Россия внесла в санкционные списки большинство представителей «Оппозиционного блока», отказавшегося выдвигать единого кандидата от Юго-Востока на президентские выборы.

Накануне киевский пропагандист Дмитрий Гордон заявил в эфире ТВ, что партия «Оппозиционный блок», одним из фронтменов которой наряду с Вилкулом является депутат Евгений Мураев, – это проект для распыления голосов Юго-Востока.

«Я очень хочу, чтобы партия, которую ведёт Евгений Мураев, отобрала побольше голосов у Медведчука, потому что она, всё-таки, проукраинская. Партия, которую ведёт Медведчук – это чисто «русский мир», – сказал Гордон.