Ахметов экстренно летит в Мариуполь, в центр вывели массовку «За Украину»
Крупнейший олигарх Ринат Ахметов, покинувший Украину еще несколько дней назад – то ли страхуясь от грядущего «вторжения России», то ли – от последствий конфликта с президентом Владимиром Зеленским, – анонсировал свое возвращение в Мариуполь, где сосредоточены ключевые предприятия бизнес-империи миллиардера.
Ахметовский холдинг СКМ решил устроить широкий жест – авансом уплатить в бюджет 1 млрд гривен, чтобы поддержать Украину в трудную минуту. А Мариуполю олигарх пообещал, что его структуры «в случае необходимости будут помогать с эвакуацией, медикаментами», – всем, «чтобы не допустить гуманитарной катастрофы».
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А сегодня вечером, практически сразу после выступления Владимира Путина, уточнившего, что признание ЛДНР состоялось в границах их провозглашения в 2014 году, в центре Мариуполя была спешно собрана акция «За Украину».
Люди стояли с плакатами в основном с матерными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Среди прочих в толпе оказался лидер известной украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Он поблагодарил собравшихся.
«Мы не боимся, мы у себя дома, и никто нас отсюда не выгонит. Пусть попробуют, придурки. Слава Украине! Если бы этого не было, мы бы давно потеряли эту страну», – вещал музыкант в гуще немногочисленных почитателей.
«Героям слава!» – кричали слушатели.
Спасибо!
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