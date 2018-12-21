Ахметов готов нажать «красную кнопку», чтобы обвалить экономику Украины

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

При желании украинский олигарх Ринат Ахметов в любой момент может устроить кризис в стране, что объясняется тем, что он контролирует половину валютной выручки и более 30% ВВП Украины.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со всеми умеет подстроиться, всегда, к любой власти. Где-то бывает фаворитом у власти, где-то не бывает фаворитом, но так сохраняет свои позиции в порядке. Контролирует 30% ВВП страны, 50% ее валютной выручки. Я не знаю, что мы там держали, у какой «красной кнопки» в «ПриватБанке» руку, а он держит, так точно, на «красной кнопке». Может создать в стране любой кризис. В состоянии сам. Причем, все узнают об этом только когда кризис начнет разрастаться. Ну он этого не будет делать, но может, это в его возможностях», – заявил Коломойский.