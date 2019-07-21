21.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Ахметов и Шарий «сожгли» 18 оппозиционных мест в Раде

Исходя из данных экзитполов, «Оппозиционный блок» олигарха Рината Ахметова и «партия Шария» не прошли в новую Верховную Раду, зато распылили голоса избирателей Юго-Востока, лишив возможности появления в парламенте дополнительных 18 депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Об этом пишет в своем блоге участник Русской весны из Харькова, бывший политзаключенный Спартак Головачев, работавший наблюдателем.

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«Оппоблок и Шарий сожгли примерно 18 оппозиционных мест в парламенте, не пройдя барьер 5%», – констатировал он.

«Антинародная политика продолжится и даже получит новый виток, – экономическое уничтожение», – комментирует он результаты выборов.

«Шарий, как всегда, грамотно сделал своё дело… продолжайте весело надувать шарики», – соглашается экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко.

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